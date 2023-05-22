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嫌天天拜祖先麻煩！她問「神祖牌能丟垃圾桶？」 網：千萬不要

聯合新聞網／ 綜合報導
大部分華人在家屬過世之後，都會設立祖先牌位供奉，以表對祖先的敬重。示意圖／ingimage
大部分華人在家屬過世之後，都會設立祖先牌位供奉，以表對祖先的敬重。示意圖／ingimage

大部分華人在家屬過世之後，都會設立祖先牌位，並放在家裡、寺廟、靈骨塔供奉，以表對祖先的敬重，並且祈求祖先庇佑，但若是因為搬家、信仰不同等因素，祖先牌位的處理方法就難以決定。日前一名網友在PTT以「祖先牌位能丟嗎」為題發文，表示親戚要求原po家把祖先牌位請回家，但是考量到請回家後就需要每天拜拜，將來如不想接手拜了「能直接丟垃圾桶嗎？」

網友們紛紛建議，可以選擇放在靈骨塔，如果放家鄉的鄉公所靈骨塔，費用1萬多可以放20～30年，或者花錢請老師或寺廟處理，過節去拜一下就好，沒有規定要天天拜。也有人說，如果祖先牌位不能丟，每個人家中不就牌位堆滿整間屋子？表示祖先牌位是可以壓縮的，所有直系祖先都可以寫在同一個牌位，不會佔到多少空間，「但真的要丟的話，裡面若有族譜，記得拿出來保存。」

文章也有民俗專家留言，神像與神主牌須挑選吉日吉時進行「退神儀式」，將神靈請走後才可丟棄，無法供奉時，可由戶長請到供人寄放的寺廟，不可亂丟才不會造業。不過還是有許多網友勸原PO三思，表示把神祖牌請回家，也不一定要每天拜拜，不用特別點香，偶爾跟祖先說說話就好，「對祖先好，也會對自己好的」、「再來有心供奉的話，對陽世的親屬是好處多於壞處」、「實體可以廢棄，但是裡面奉的靈要安置，不然會衰啦。」

而依照環保局《廢棄物清理法》，若隨意丟棄神祖牌、神像，依法最高可裁處6,000元。

PTT 民間信仰

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