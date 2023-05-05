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逛鹿港喜見古早味糕點 老饕直呼好懷念：快絕跡了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在鹿港看到有人在賣古早味點心「茯苓糕」。 圖擷自爆廢公社
原PO在鹿港看到有人在賣古早味點心「茯苓糕」。 圖擷自爆廢公社

隨著時代的進步，許多老舊事物逐漸被淘汰消失，但也有人致力於將這些傳統的物品保留下來。有網友日前在鹿港發現有人在販賣一種傳統的點心，讓他看到直呼「好久沒吃了」，不少人看了也直呼很懷念。

從原PO在臉書「爆廢公社貼出的照片看到，一名男子用一輛推車，上面疊了五個大蒸籠，裡面放了好幾塊白色糕狀的東西，原PO一眼就知道這是古早味的傳統甜點「伏苓糕」，這也讓他回想過往和阿嬤的時光，「還記得小時候阿嬤都會買這個給我吃，好久沒吃了」。

貼文也勾起不少人回憶，「很懷念！幾乎快絕跡了」、「這個超好吃，可是現在很少地方在賣了」、「過年才吃第一次，好好吃」、「這個好吃，世界一級棒的好吃」、「這超好吃的，現在很難買到」、「喜歡芋頭口味」、「這好吃，而且老闆很大方，先試吃再買」、「茯苓糕，不過現在沒吃過好吃的啦」、「原來在古代叫復明糕啊！典故明末清初反清復明之意」。

還有網友分享其他有在賣的地方，「彰化鹿港天后宮前面有個阿伯有在賣，很好吃，料多很實在，也很好吃（超推）」、「建國假日花市門口有賣」、「伏苓糕，高雄老市場更多」、「內湖737星期五早上有」、「長庚醫院急診室路口一個阿姨在賣的口味很多」、「鹿港一定有，每次去必買，因為其他地方買不到」。

爆廢公社 鹿港

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