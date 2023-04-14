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三商巧福早期廣告「原汁牛肉麵49元」 老饕揭：打響名氣關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
早期的原汁牛肉麵只要49元。圖擷自報時光｜老派收藏
早期的原汁牛肉麵只要49元。圖擷自報時光｜老派收藏

近年來物價上漲明顯，不少外食族都很有感，現在幾乎很難百元內解決一餐。日前一名網友在臉書上發文，提到連鎖牛肉麵店三商巧福早期的小碗原汁牛肉麵只要49元，而貼文曝光後也掀起討論，有老饕直呼「就是49元打響名氣的」。

一名網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」上發文，貼出三商巧福的早期廣告，小碗原汁牛肉麵竟然只要49元。根據三商巧福官網資訊，目前原汁牛肉麵已經漲到145元、半筋半肉牛肉麵155元、蕃茄牛肉麵155元，牛三寶牛肉麵則要165元。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「就是49元打響名氣的」、「每次點餐後，誓死保護那張小到不行的點餐條」、「以前的麵真的比較好吃」、「陪我準備國考的同伴，這價格回不去了」、「現在145元，多了快100元」、「現在已經是3倍價錢了」、「早期還有湯麵」。

也有網友歪樓提到，「國中都點大碗湯麵加蛋，主菜就是酸菜吃到飽」、「被牛肉麵耽誤的酸菜店」、「對這間的牛肉麵沒印象，免費的酸菜比較有記憶點」、「酸菜超好吃，每次都撈好幾匙」、「酸菜是主體」、「只要學生路過，酸菜都是一罐不留」。

價錢 外食 廣告

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