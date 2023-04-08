以前沒手機上大號看什麼？ 網推：廁所一定放這些

科技進步，現代人都隨身攜帶手機，但早期智慧型手機未出，有網友好奇，以前大號時沒有手機滑，在廁所如何打發時間，貼文一出後，引起網友熱議，不少人表示，以前都會在廁所內放漫畫、小說、雜誌。

有網友在PTT八卦板發文，他表示，「以前沒手機可以滑，大便時都在幹嘛？」，他記得小時候廁所都會放一堆小說、報紙和雜誌，因為濕氣太重還會發霉，但到最後都沒有什麼好看的，因此好奇大家以前上大號時都如何打發時間。

對此，不少網友仍以看漫畫為大宗，「看七龍珠」、「看漫畫，難怪租書店的漫畫都臭臭的」、「以前家裡廁所會放蠟筆小新漫畫」、「看灌籃高手」、「看火影忍者漫畫」。

有網友也說，「看沐浴乳成分表」、「專心用力大便」、「○週刊」、「歷史課本，國立編譯館」、「背英文單字」、「打gameboy」、「數磁磚，戳死磁磚縫裡的螞蟻」、「哈利波特有一整本在廁所看完的」。