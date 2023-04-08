快訊

星宇頻被取消、改點「高端精品」形象破功？這原因造成

網美「拖床墊擠進陽台」挨批丟臉到國外 助理出面還原現場狀況

花蓮小客車左轉撞翻公車落深橋「釀1死5傷」 女子破窗飛墜溪谷送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以前沒手機上大號看什麼？ 網推：廁所一定放這些

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，以前沒有智慧型手機，大家如何在大號時打發時間。圖片來源／ingimage
網友好奇，以前沒有智慧型手機，大家如何在大號時打發時間。圖片來源／ingimage

科技進步，現代人都隨身攜帶手機，但早期智慧型手機未出，有網友好奇，以前大號時沒有手機滑，在廁所如何打發時間，貼文一出後，引起網友熱議，不少人表示，以前都會在廁所內放漫畫、小說、雜誌。

有網友在PTT八卦板發文，他表示，「以前沒手機可以滑，大便時都在幹嘛？」，他記得小時候廁所都會放一堆小說、報紙和雜誌，因為濕氣太重還會發霉，但到最後都沒有什麼好看的，因此好奇大家以前上大號時都如何打發時間。

對此，不少網友仍以看漫畫為大宗，「看七龍珠」、「看漫畫，難怪租書店的漫畫都臭臭的」、「以前家裡廁所會放蠟筆小新漫畫」、「看灌籃高手」、「看火影忍者漫畫」。

有網友也說，「看沐浴乳成分表」、「專心用力大便」、「○週刊」、「歷史課本，國立編譯館」、「背英文單字」、「打gameboy」、「數磁磚，戳死磁磚縫裡的螞蟻」、「哈利波特有一整本在廁所看完的」。

漫畫 馬桶 PTT

延伸閱讀

我家還有！「大紅鴛鴦盆」悠遊卡超復古 釣出一票人童年回憶

嫌阿祖煮菜不好吃！外甥吵買微波雞塊 舅舅吐內心話逼哭萬人

吵架要贏！印度女為吵贏哥哥「吞下整支手機」下場超慘

哈利波特「火閃電」掃帚怎帶回台？萬能爸一工具搞定 網朝聖：被燒到

相關新聞

以前沒手機上大號看什麼？ 網推：廁所一定放這些

科技進步，現代人都隨身攜帶手機，但早期智慧型手機未出，有網友好奇，以前大號時沒有手機滑，在廁所如何打發時間，貼文一出後，引起網友熱議，不少人表示，以前都會在廁所內放漫畫、小說、雜誌。

從小妹變影后！劉若英被李安、張艾嘉指名為電影女主角

闊別12年！外號「奶茶」的歌手劉若英，2023年3月傳出巡迴演唱即將於9月至高雄小巨蛋開唱。回到在90年代，劉若英當時還是當代知名音樂人陳昇，用心訓練多年的女弟子。曾經赴國外專攻聲樂的劉若英跟在陳昇身邊，從幕後的音樂製作助理做起，卻誤打誤撞變成了演員，演出1995年電影《我的美麗與哀愁》，與張本渝同為該戲的女主角。

嫌阿祖煮菜不好吃！外甥吵買微波雞塊 舅舅吐內心話逼哭萬人

台灣的美食選擇非常多，有夜市小吃、異國料理、高級餐廳等，但許多人心中的冠軍卻是長輩的家常菜。網紅作家「BigBrother大師兄」日前在臉書上發文，提到外甥某天嫌阿祖煮的菜不好吃，想吃超商的微波雞塊，讓他想起自己小時候也是這樣，而貼文曝光後也掀起討論，吸引2.6萬名網友按讚。

香港樂壇四大天后之一！ 「她」最後嫁給了音樂合作上的真命天子｜葉蒨文

「四大天后」之一的葉蒨文，健康、活力、開朗的性格，讓人留下深刻的印象，在香港及台灣享有極高知名度。19歲的她開始接拍果汁、美妝產品廣告，使她小有名氣，1980年， 她拍了生平第一部電影《一根火柴》，並在片中飾演一個歌星，青春坦率的性格，很快就引起了影視界不小的關注，也為後來的歌手之路奠定基礎。

六○年代外地人對台北的第一印象｜1961年中華商場落成

六○年代台北的天際線沒有現在進步大都會都一樣的擁擠，當1961年中華商場落成時，若站在它的屋頂就可以看到陽明山美麗翠綠的山巒起伏，有時還會看見有如薄紗壟罩的絕妙美景。雄踞台北盆地陽明山，也俯瞰這個城市各個年代不同的建設與發展，譬如：屬於時代記憶的中華商場。

全盛時期有14間！木船民歌西餐廳的興盛與沒落

八〇年代初期，位於西門町的「木船民歌西餐廳」以搶眼獨特的裝潢悄悄開幕，乘著七〇年代全台興盛的民歌運動而起，「木船」提供喜愛聽歌、唱歌的人們一個專屬的空間，不但可以盡情享受舒心的音樂，還能一邊放鬆享用食物，因此立即成為時下年輕人們的聚集之地，為不少五、六年級生留下永生難忘的青春記憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦