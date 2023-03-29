癡情醉漢半夜爬入殯儀館冰櫃緊抱女遺體！真相很傻眼

生離死別是人生必經大事，台北一名具30年經驗的火葬場前技工早已看透人生百態，最近分享其光怪陸離工作經驗，指曾遇過一名醉漢不理會三更半夜，要求職員打開遺體冷凍櫃，甫開櫃後即爬入緊抱女遺體，嚇到眾人目瞪口呆。正當眾人以為他對亡妻念念不忘，事後經打聽才得知，當時躺在冷凍櫃的女遺體原來是醉漢的「小三」。

年近七旬的台北市第二殯儀館火葬場前任技工張孟傑憶述，10多年前曾遇到一名男子三更半夜飲醉，前往殯儀館不斷要求職員打開遺體冷凍櫃，讓他看看一具女遺體最後一面。由於當時殯儀館開放時間已過，所以職員婉拒要求，但男子死纏爛打，職員最終難以忍受，只好答應要求。豈料職員打開冷凍櫃時，男子竟跟住爬入遺體儲存格，緊緊攬住那具女遺體，最終更要保安出馬，強行分開醉漢和女遺體。

圖為台北市立第二殯儀館火化場。中央社

雖然是一場鬧劇，但眾人都以為醉漢對亡妻情深意重，不失為一個淒美的愛情故事。沒料大家事後打聽，才發現醉漢的確是人夫，但那具女遺體卻是其金屋藏嬌的「小三」，令人大跌眼鏡。

張孟傑又說，殯葬處規定遺體必須要以合乎規定的棺木裝住，並取得相關許可證才能火化，但他曾遇過不願意花錢購買棺木的家屬，竟要求將逝世的親人放在輪椅上，繼而蓋上白布推進火葬場，職員花了一番唇舌，始能游說到家屬同意購買簡便棺木進行火化。張孟傑亦曾遇過家屬持有許可證前來火化，事後卻拒領餘下遺體及骨灰，職員無奈下只好將骨灰帶去山上樹葬。

張孟傑自1992年正式在殯葬處工作，從工友做起，隨後轉任化妝師職工，負責協助入殮和清洗遺體，直到調至火葬場任職，一路做到去年6月退休，30多年的殯儀生涯讓他見識過很多狀況，直言「什麼情況都會發生，什麼都不奇怪」。

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文章授權轉載自《香港01》