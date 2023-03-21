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從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

復古老爺車高雄街頭趴趴走 網曝驚人背景：比任何超跑還值錢

聯合新聞網／ 綜合報導
許多高雄在地人都看過這輛骨董車。 圖擷自路上觀察學院
許多高雄在地人都看過這輛骨董車。 圖擷自路上觀察學院

擁有一輛帥氣的車子是不少人的夢想，而隨著時代演進，車子的外觀和性能也越做越好，但仍然有人鍾情於復古老車。一名網友在高雄的街上看到一輛非常吸睛的名牌骨董車，5、60年代的造型和一旁的現代化轎車相比，彷彿讓人有穿越時空的錯覺，不少鄉民看了也直呼「好美」，更指出車子價格可能不斐。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這輛車掛著賓士的LOGO，寬大的車身和復古的造型，在一堆現代化車輛當中顯得相當突兀。「這輛老車bling bling亮，街景都倒映在車身鏡面上，車牌在後擋玻璃上，臨時牌」。

照片讓許多人大讚實在很美，「美化市容的好車」、「如果開這個去舞廳，太有年代感了」、「比超跑吸睛」、「好美的車，反對汽車全面電動化」、「好經典啊」、「優雅又美」、「老車真的有設計感」、「好美的藝術品」、「老車的韻味真的很美」。

還有不少在地人留言分享，「七賢路上都會遇到，一路開到開封路口會停下」、「帥氣阿伯又出巡了，這台方向燈超可愛，會彈出來閃唷」、「這台車停在我家斜對面的透天一樓，老先生偶爾會把它開上路」、「在新興區常常看到它出來溜溜，方向燈是一隻小旗子」、「我記得這一台平時停在梅花大飯店的停車場，車主偶爾會開出門晃晃，基本都會在七賢路/大同附近看到」。

更有網友推測其價值和背景，「行動豪宅」、「行動透天電梯別墅」、「撞到照折舊價賠償」、「在路上騎車、開車，只要看到很少見、很醜、很霸氣、很怪的車，不要懷疑，請切記保持距離，以策安全」、「這個我八輩子都買不起」、「這比世界上任何超跑還值錢，可以抵百輛超跑…用看就值得」、「這台車出廠時，這裡留言的人都還沒出生」、「這種車有錢不一定養得起，很多零件都停產，要有愛、有閒」。

網友在高雄街頭看到一輛復古老爺車。 圖擷自路上觀察學院
網友在高雄街頭看到一輛復古老爺車。 圖擷自路上觀察學院

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