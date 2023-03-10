美籍正妹挑戰睡一晚台灣廢棄幼稚園 網讚勇敢：看完頭暈想吐

美國籍的台大畢業正妹崔璀璨（Tristan H.）在台灣住了7年，經常在YouTube頻道分享生活，近日她發布了一支床墊的業配影片，主題竟是「挑戰睡一晚台灣廢棄的幼稚園」，對此有網友表示「現在的YouTuber好敢」，更直呼看完影片後，竟然「頭暈想吐」，不過也有人認為有關鬼神之說，信者恆信，不信者恆不信，互相尊重即可。

有網友在Dcard發文讚嘆，「現在的YouTuber都好敢，怎麼敢跑到廢棄的幼兒園過夜」，並表示雖然企劃有趣，但看完影片後，竟讓他「頭暈想吐」，網友另外分享小時候曾在鄰居靈堂亂說話，炎熱的中午回家睡覺時，卻發現房間異常的冷，更親眼看見沒人坐的床墊慢慢凹下去，「當下直接頭皮爆炸麻」，也驚嘆影片中的女主角勇敢，「我只能說，一個女孩子敢這樣，真的是太強了」。

有人認為，有關鬼神之說、宗教信仰，信者恆信，不信者恆不信，互相尊重即可，世上有許多事物科學無法解釋、尚未發現，不一定無科學證實就是假的，若認為是假的也是個人選擇，不必要藉此攻擊他人。

其他人則留言，「我是覺得如果有遊民住裡面，趁她睡著出來更可怕」、「其實以去廢墟來說鬼不可怕，可怕的是人和狗，狗怕會咬爆你，人則是不知道是不是瘋子」、「其實當錢夠多的時候，人比鬼還可怕」、「我有看到這部，真的超勇敢」、「以前是電視台拍現在換YouTuber拍」。