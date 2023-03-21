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原本是廢棄碉堡 花蓮地標「台灣米老鼠 」守護美崙山30多年

聯合新聞網／ 報時光
花蓮市公所重新粉刷美崙山公園米老鼠。圖／聯合報系資料照（1998/09/29　范振和攝影）
花蓮市公所重新粉刷美崙山公園米老鼠。圖／聯合報系資料照（1998/09/29　范振和攝影）

你曾否知道，除了日本迪士尼樂園外，台灣也有「米老鼠」的存在？位於花蓮美崙山的巨大米老鼠地標，可說是當地人們相當獨特的共同回憶！

自清朝開始，美崙山便成為保護花蓮港的重要軍事基地，農兵、日軍與國軍皆曾在此駐紮，至國民政府時期，甚至為建造戰備油庫，而將此地列為禁止進入的區域並重度開發，因而造成美崙山的生態浩劫。直至九〇年代，油庫終於遷移，而美崙山亦對外開放，成為生態保育區及遊憩區。

後來，花蓮前市長魏木村美將崙山公園入口處重新整頓，原先廢棄的軍事碉堡被雕塑家余望秋打造的4公尺高米老鼠所取代，至今已守護花蓮長達三十幾個年頭，也因其長年日曬雨淋，經過多次重新「上妝」，才能維持亮麗又鮮豔的色彩。

因為米老鼠的緣故，美崙山公園成為花蓮的打卡聖地，但許多人不知道的是，美崙山上還有一座日治時期留下的神社，當時用以供奉花蓮港神，現今則改為忠烈祠。雖然過去的石燈、參拜大道已不可尋，不過若對花蓮在地歷史有深厚興趣，忠烈祠仍是相當值得探訪的文化景點。

除了大型地標與建築，公園內的環保概念設施，以及豐富且多樣的林相與植被都構成獨一無二的舒心景觀，讓人們可以徜徉在山林之中感受大自然的美好，無論休閒、運動或是賞景，美崙山公園都是相當合適的所在。

美崙山米老鼠 整修「化妝了」

2018-08-09/聯合報/B2版/北市宜花要聞

【記者王燕華╱花蓮報導】

有超過30年歷史，滿載花蓮人回憶的地標「美崙山米老鼠」，因為長年日曬雨淋而褪色，縣府農業處最近委託專人為米老鼠「上妝」重新彩繪，重現昔日光彩。

「米老鼠」位於美崙山公園入口處，原是廢棄的軍事碉堡，多年前由前市長魏木村委託雕塑家余望秋打造。大大的米老鼠滿面笑容，手還比「V」字迎賓，相當可愛，30年來守護著美崙山，許多花蓮人到美崙山公園運動時都會經過，這隻「會比YA的米老鼠」成為花蓮人共同的記憶。

縣府農業處7年前接管，細心照料。農業處長羅文龍說，米老鼠約4公尺高，因長年日曬雨淋，略微褪色，也難免出現龜裂，縣府接手後曾在3年前全面上漆過，這次再花7萬多元，請工人依原有樣貌上漆，同時用水泥填補龜裂部分，讓米老鼠煥然一新。

美崙山米老鼠最近整修完成，重現亮麗面貌，在網路上引起熱烈討論，有網友大讚「好可愛，米老鼠終於化妝了」，也有網友感嘆「真是滿滿的回憶」，還有網友笑說「原來米老鼠有眼影」，討論度相當高。

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