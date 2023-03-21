原本是廢棄碉堡 花蓮地標「台灣米老鼠 」守護美崙山30多年

你曾否知道，除了日本迪士尼樂園外，台灣也有「米老鼠」的存在？位於花蓮美崙山的巨大米老鼠地標，可說是當地人們相當獨特的共同回憶！

自清朝開始，美崙山便成為保護花蓮港的重要軍事基地，農兵、日軍與國軍皆曾在此駐紮，至國民政府時期，甚至為建造戰備油庫，而將此地列為禁止進入的區域並重度開發，因而造成美崙山的生態浩劫。直至九〇年代，油庫終於遷移，而美崙山亦對外開放，成為生態保育區及遊憩區。

後來，花蓮前市長魏木村美將崙山公園入口處重新整頓，原先廢棄的軍事碉堡被雕塑家余望秋打造的4公尺高米老鼠所取代，至今已守護花蓮長達三十幾個年頭，也因其長年日曬雨淋，經過多次重新「上妝」，才能維持亮麗又鮮豔的色彩。

因為米老鼠的緣故，美崙山公園成為花蓮的打卡聖地，但許多人不知道的是，美崙山上還有一座日治時期留下的神社，當時用以供奉花蓮港神，現今則改為忠烈祠。雖然過去的石燈、參拜大道已不可尋，不過若對花蓮在地歷史有深厚興趣，忠烈祠仍是相當值得探訪的文化景點。

除了大型地標與建築，公園內的環保概念設施，以及豐富且多樣的林相與植被都構成獨一無二的舒心景觀，讓人們可以徜徉在山林之中感受大自然的美好，無論休閒、運動或是賞景，美崙山公園都是相當合適的所在。