OL外商做8年每夢到「這1幕」就加薪 她鼻酸：阿公在幫我

不少人在親人過世後會夢到親人託夢，一名網友表示，阿公在她9歲時過世，後來她出社會後，進入一家外商公司工作8年左右，這幾年每次升遷都有她，神奇的是，每次只要她夢到阿公，過沒多久就加薪了，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，阿公在她國小年級時過世，祂患有阿滋海默症，全家祂只記得媽媽的名字，過世當天原po去參加同學的生日會，生日會進行到一半，她不知為何想要馬上回家，覺得好像要發生什麼事，全身不舒服，回到家沒多久爸爸就接到阿公過世的消息，當時她才9歲，對死亡還似懂非懂，只記得爸爸哭到聲嘶力竭。

原po在22歲左右進入一家外商工作，做了8年左右，因表現良好，所以每每升遷加薪都有她，大約在22~28歲左右，她經常夢見已逝的阿公，夢裡的祂沒有病痛，就像個正常人般，但祂身旁始終有個棺材，有時是做在棺材內、有時是躺著、有時是在棺材外，手扶著棺材，祂從不曾開口，只是笑笑看著原po，神奇的是，每次只要阿公出現在她夢裡，過沒多久她就加薪了，至少有8~9次，過了30歲後，阿公就再也沒出現了，她猜想，阿公可能去投胎了。

原po也表示，自己一直是麻瓜，但是對這件事情真的印象很深刻，「無論是否是巧合，我都相信是阿公冥冥之中在幫我」。

網友紛紛表示，「阿公應該去投胎了」、「你阿公要給你升官發財」、「記得幫阿公做誕」、「很棒，當初真該買樂透的，阿公絕對讓您得頭獎」、「每次夢到阿公、棺材就加薪，往好的地方想，升棺發財，很好啊」、「阿公愛你，盡祂所能幫助你！」、「阿公真的好疼你，去當仙也幫你升官發財，現在應該是投胎了！」、「就...薪水不能在高了，阿公幫不了」。

有網友疑惑，「阿公消失後，就不再加薪了嗎？」，原po則回應，「30歲過後我就換跑道了，阿公就再也沒出現我夢裡」。