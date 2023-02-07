童年軟糖飆漲「1條45元」 網嚇壞：比體重機還抑制食慾

台灣近幾年受疫情與大環境影響，物價節節高漲，民眾苦不堪言。近日有人到超商購物，發現一款兒時常吃的糖果黑嘉麗已悄悄漲到「一條45元」，讓他忍不住破口大罵「小時候我記得才18」，網友也表態「買不下去」、「味道也變了」。

原PO在Dcard發文抱怨，兒時常吃的水果軟糖黑嘉麗悄悄漲價，一條就要45元，回憶過去只賣18元，落差相當大，網友看到價格後也紛紛回應「而且是從33元大爆漲」、「人在嘉義，+10元已經可以讓我買雞排了」、「太貴了吧…人家麥香現在還是10塊」、「超貴 比金莎還貴」、「現在小學送喜歡的人金沙已經落伍了，送黑嘉麗才是炫富」、「真的太誇張了比體重機還抑制我的口腹之慾」。

更有網友抱怨童年美味整個走鐘，「漲價就算了還變得超級軟」、「而且還變超難吃」、「真的，我記得以前咬起來是硬的，現在變軟的」、「超軟超黏還超甜，童年美好回憶直接變調」、「以前一個人可以吃完一根，新款吃一顆剩下就丟了實在吃不下去」、「原來改版了，想說長大後自己買來吃怎麼感覺都像吃砂糖」。

事實上，黑嘉麗軟糖於2021年修改配方，將原有提煉自動物膠原蛋白的「明膠」成分改為植物性，有網友建議，若喜歡原本的口感，可以放冰箱冰一陣子，「我後來買了就冰冰箱讓它自己變硬」、「確實冰冰箱之後再吃會比較像以前的口感，我也都先冰起來」。而黑嘉麗漲價至45元，則是在去年（2022年）5月左右。

除了黑嘉麗漲價，不少人也感嘆零食愈來愈貴，「底下的嗨啾也變15塊了」、「小時候義美巧克力球25塊超好吃」、「現在35塊還變小盒了」、「小泡芙也漲了……我的記憶還停留在28、29，現在全聯特價34元」、「金莎以前12元、現在32元，科學麵以前6元、現在10元，還縮水」、「有人記得以前品客一大罐只要28嗎」、「我小時候的還有思樂冰欸，國小放學都一定要去機台面前偷喝再裝滿去結帳，而且常常半價12塊而已超便宜」。