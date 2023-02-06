「悠遊卡祖先」消失29年再現身引爆話題 釣60歲嬤淚憶：現在還會夢到

回憶湧現！近日有一名女網友分享學生時代人人一張的「學生定期票」，從現在看來像是當今的「悠遊卡」，是搭車通勤必備票卡。貼文喚醒許多網友心中美好的學生回憶，更有一名60多歲的網友笑回「到現在還會夢到車票剪完了，忘記辦新的，壓力很大啊！」

這名網友在爆廢公社PO照，只見她手中拿著一張泛黃紙卡，仔細看是一張「光華定期票」，每張學生票定價20元，使用期限至民國65年8月31日止，看來是已歷經近50年歷史的早期乘車票券，下方還有許多「市」字小方格位未剪票使用。

女網友曬出一張「泛黃車票」釣出廣大網友回憶美好的學生時代。圖／取自爆廢公社

早期學生通勤上學都會買一張「公車學生月票票」，每次搭車會由司機或車掌小姐「剪去一格」代表使用一次；根據聯合新聞網〈報時光〉介紹，交通局於1994年開始實施公車票證電腦化、推行儲值票，早期流行的車掌小姐、剪票文化也隨之被電子化設備取代，原PO曬出的「學生定期票」也相當於是消失29年的古董了！

原PO貼出這張「光華定期票」後引起許多網友熱議，她也不禁自嘲「有用過這種定期票的，應該都40歲以上了吧！」不少網友留言表示，「這是要拉下車鈴電線的年代！」、「把票放在上衣口袋，回家直接丟洗衣機，隔天才發現洗掉了，然後就被修理」、「只要司機沒剪整齊，回家後用剪刀自己修剪」、「用過，而且還有車掌小姐在剪票」，更有一名阿嬤網友現身回應「我都已經60多歲了，還會夢到車票剪完了，忘了辦新的，壓力很大啊！」