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年前大掃除清出「每家都有的櫃子」！網全笑了：還真的有

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在臉書分享一張籐編櫃照片，稱是「每個人家裡都有的櫃子」，果然許多網友大喊「我家也有」。圖擷自路上觀察學院
網友在臉書分享一張籐編櫃照片，稱是「每個人家裡都有的櫃子」，果然許多網友大喊「我家也有」。圖擷自路上觀察學院

馬上要過年了，很多人家都趁假日進行大掃除，整頓環境，有網友在臉書社團路上觀察學院分享一張「每個人家裡都有的櫃子」照片，引起熱烈回響。

趁著過年前大掃除，很多人都會出清大型家具，再請清潔隊員收走。有網友貼出一張大型家具照片，稱是「每個人家裡都有的櫃子」。只見圖片中是籐製的三層櫃子，還有藤椅、音響等各式家具、家電用品，看得出都有年代感。

網友點頭，「我家也有」、「這缺點就是不擋灰塵，加上藤編凹凸不平放書東倒西歪，放泡麵零食也沒有抽屜保護防老鼠偷吃，底部又常常有可怕的紅豆蛋蛋⋯⋯真是很雷的家具」、「留著給喵用」、「從小就在我房間，現在也還在」、「致命傷就是祖傳三代用不壞，難怪店都倒了」、「我懷疑這櫃子是當時的標配！但我沒有證據」、「我是房仲，我看過無數次」、「還真的有！民國70年代-80年代必備」。

也有網友看到亮點，「旁邊的揚聲器很快就會被撿走了」、「最下面的是山水比較晚期的擴大機，有點價值」、「擴大機也可拿，如果是老年代零件比較原始的，找老師傅修一下就又生龍活虎」。網友表示，「這種藤編家具國外現在超流行說」、「這個現在在國外超流行欸，售價2萬台幣」。

po文釣出專業網友，「台灣到處都有這東西是有歷史典故的，1970時台灣藤編家具出口量極大，尤其集中在台南關廟一帶。藤椅、藤架、藤沙發那時候大量被製造出來，後來由於台灣最大藤原料來源印尼開始限制出口，才逐漸式微。」

網友分享外國網站，類似款藤編櫃賣到近千澳幣(約21,089台幣)。圖擷自購物網站
網友分享外國網站，類似款藤編櫃賣到近千澳幣(約21,089台幣)。圖擷自購物網站

印尼 家電

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