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童年回憶都消失了！麥當勞菜單變超多 老饕點名3懷念品項

聯合新聞網／ 綜合報導
不少老饕很懷念麥當勞的彩虹冰淇淋、聖代，以及奶昔。 示意圖／聯合報系資料照片
不少老饕很懷念麥當勞的彩虹冰淇淋、聖代，以及奶昔。 示意圖／聯合報系資料照片

連鎖速食店麥當勞日前宣布，自本月21日零時起，調整菜單和部分餐點價格，相關話題也在網路上掀起討論。昨（18）日一名男網友在網路上貼出麥當勞以前的菜單，可以發現不少品項都消失了，其中最多老饕懷念彩虹冰淇淋、聖代，以及奶昔。

昨日一名男網友在Dcard上以「關於麥當勞漲價，這餐點小時候吃過嗎？」為題發文，從照片中可以看見，冰心雪糕25元、蛋捲冰淇淋15元、彩虹冰淇淋25元、冰炫風49元、聖代28元、漂浮飲品43元、冰咖啡43元，以及柳橙原汁43元，除了部分商品已經下架了，其餘還在的品項也明顯漲價。

對此，原PO回憶起小時候和媽媽去逛百貨公司，離開的時候都會去買彩虹冰淇淋，「什麼蛋捲冰淇淋我都不屑點，結果那時候過個幾年就沒有了…每次點都一定要紫色的，不然就是黃色！我印象沒錯的話，那時候好像還有抹茶口味的冰炫風，真的好希望能夠讓我回味童年」。

原PO貼出麥當勞以前的菜單。圖擷自Dcard
原PO貼出麥當勞以前的菜單。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很多好吃但是麻煩的品項都被取消了，一切以壓低經營成本考量，我敢說現在麥當勞已死」、「以前的冰炫風容量跟現在的比，真的回不去了QQ」、「彩虹冰淇淋是我童年很美好的回憶耶，但只有吃過1、2次，以前吵著買大概有9成都會失敗」、「好懷念以前的點心站」、「有人記得曾經有薄荷口味冰炫風嗎？愛死」。

也有網友點名「聖代」和「奶昔」，「只求還我巧克力聖代」、「超級愛巧克力聖代，那個巧克力醬稠稠的」、「超喜歡巧克力聖代，之前一次去吃了三杯，巧克力醬又香又甜超濃的好好吃，現在都吃不到了」、「我是活在巧克力和草莓聖代的時代」、「想念奶昔，好好喝」、「懷念奶昔！小時候喝就覺得甜到爆，但偶爾還是很想念」、「三年前去美國喝爆奶昔，台灣都喝不到了」。

Dcard 麥當勞

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