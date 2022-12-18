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看過「這些」卡通、動漫竟透露出年紀 測評自己都看過嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友PO出自己書櫃的同年卡通及漫畫。圖擷自PTT
有網友PO出自己書櫃的同年卡通及漫畫。圖擷自PTT

每個年代都有許多當紅卡通或動漫會成為共同年齡層觀眾的回憶，有網友以「舉一部年輕人可能沒聽過的卡通或動畫」為標題詢問「非年輕人」看過的作品，讓許多網友紛紛分享。

有網友在PTT上表示，如果是一些經典作品，例如七龍珠、灌籃高手、幽遊白書、遊戲王等，這些常在播的卡通或動畫，應該年輕人也看過，因此詢問網友「舉一部是年輕人八成不知道，有年紀的也不一定大多數都知道的作品」。

原PO舉例如「番茄十勇士」、「超級仙魔大戰」、「妙妙熊歷險記」，許多人回覆表示，「番茄十勇士跟妙妙熊我超愛」、「我還會唱主題曲」、「你舉的那到底是什麼，還真沒聽過」，還有人PO出自己書櫃的蒐藏表示「我覺得童年回憶還是自己持有比較安心」。

其他人則分享表示，「東洋魔女」、「夫妻成長日記」、「奧運高手」、「宇宙戰艦大和號」、「忍者龜」、「凡爾賽玫瑰」、「橘夢日記、小小男子漢、娛樂金魚眼」、「疾風戰士」、「太空戰士」、「霹靂貓」。

還有許多人補充，「長腿叔叔」、「偶像防衛隊」、「黑豹戰士」、「霹靂酷樂貓」、「頑皮豹」、「人體大奇航」、「太空飛鼠」、「城市風雲兒」、「靈犬雪莉」、「小英的故事」。

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