神明也想跟上時代…廟會熱播夯韓劇 網突破盲點：要追幾天？

神明是出了名愛看戲，因此在台灣謝神時節，廟口常會辦布袋戲、歌仔戲或鋼管舞之類的酬神表演，或選擇簡單放映影片，讓社區民眾能一同坐下欣賞、放鬆一下。日前有一名網友貼出一張傳統廟會上正在播放韓劇「非常律師」的照片，引發網友烈熱討論。

台灣廟口常會以露天電影院的方式來表示謝神，而傳統播放的影片風格近年來有些許變化。日前有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，「廟會播韓劇，應該比較多人會看。」照片中可見廟會上，正播放著最近超夯韓劇「非常律師禹英禑」的影片。

貼文曝光後，累積超過1.4萬人按讚留言，許多網友留言表示「懂播，哈，走在尖端耶」、「追廟會追劇」、「神明也是想跟上時代的，例如吃速食」、「『非常律師』好看，播日劇更多人」、「小時後都播香港電影」、「廟會要放，當然是放『古惑仔』啊」、「印象中，都播武俠片比較多，很久以前的片子」、「小時候都播好小子」、「桃太郎不知道撥了上百次」、「要播 『炮仔聲』，比較多人看」。

另外，也有網友突破盲點表示，「重點是播幾集？在廟會追劇要追幾天？」、「我寧願看布袋戲」、「有道理，說不定你要收了，大家會要你別停，繼續播」、「錯了，也是沒什麼人看，現在年輕人都用手機了，老一輩的聽無它在公啥咪」。