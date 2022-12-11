詭異！父親墓地銀爐遭貼「紙人」竟是替身 網稱：是地府駭客

掃墓意在慎終追遠、思念祖先親人，有網友日前發現父親的墓地銀爐被貼了「詭異紙人」，許多網友覺得毛骨悚然，建議找宮廟老師處理。

有網友在臉書社團「靈異公社」上發文表示，去父親的墓地時，看到墓地的銀爐被貼了「紙人」，讓自家人都感到非常詭異，因此尋問「有社友知道這紙人代表什麼意思？」

有網友解答是宮廟拿來使用祭改的紙替身，更質疑「不解為什麼會貼在墓地的金爐」，若是單純掃墓，不可能帶紙人還貼上去，怕有心人為燒金紙，卸脱厄運，不用自家爐子燒金，同時貼上紙人混淆耳目，建議民間祭改也用紙人改運，佛教上則唸金剛經迴向紙人，以此破邪。

另有網友補充，簡單說就是「佔地為主」，若有特別作法就是「請小鬼佔地搶錢」，需要請宮廟處理。不過，還有人開玩笑比喻，「這是在你家的銀爐下了『木馬』（程式）啊，你燒的金紙會被這個紙人轉去給別的鬼」、「這是駭客，你的燒金桶給駭進去了，裡面燒的金紙都會轉移去指定帳號」、「地府駭客」。

其他人分別表示，「找宮廟處理」、「有夠缺德欸」、「看起來就毛毛的」、「沒有這麼多出頭，聽聽就好」、「幫它畫彩色的，不然看起來太單調了」。