快訊

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菜市場的托兒所！電動搖搖馬勾回憶 眾人笑：還有氣球可以拿

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在菜市場看到一台改裝的電動搖搖馬小貨車，讓不少人看了勾起兒時回憶。 圖擷自高雄美食地圖
有網友在菜市場看到一台改裝的電動搖搖馬小貨車，讓不少人看了勾起兒時回憶。 圖擷自高雄美食地圖

許多人長大後都會懷念兒時的一些人事物，甚至會去尋找這些東西是否還存在著，一名網友日前在一處菜市場看到一輛改裝過的小貨車，上面有12個唐老鴨造型的電動搖搖馬，照片一出讓許多人看了直呼好懷念。

這名網友在臉書「高雄美食地圖」PO出一張照片，地點是一處菜市場，旁邊一輛改裝過的小貨車，上面安裝了12個唐老鴨造型的電動搖搖馬，大小剛好可以讓幼童乘坐。原PO相當驚喜地說「天兒呀！小時候的遊樂園呀！有乘坐過的你們現在幾歲啦？」

照片一出，勾起網友們滿滿的回憶，「童年的回憶」、「菜市場的托兒區」、「小時候的流動托兒所」、「滿滿的童年回憶，下來時還依依不捨的跟爸爸媽媽說再一次，再一次就好」、「通常都是去逛夜市的大人托嬰的地方」、「以前媽媽買菜最愛把我們丟包在這裡，可以安心的買菜」、「看到這個就想到阿嬤」。

還有不少人分享經驗，「一次坐到老闆要收攤的時候才回家，那時候沒有限時間，所以可以坐很久」、「我媽都把我放在這裡，然後就去菜市場了」、「一坐上去老闆就會先拿氣球給你」、「還要拿氣球劍跟氣球皇冠」、「還有迷你摩天輪！坐到媽媽買完菜，下來還送個氣球」、「坐過會繞一圈的。一樣可以拿氣球」。

延伸閱讀

楊文科逛竹北夜市還射氣球 民眾喊凍蒜搶合影

周末FUN輕鬆第5彈 楊文科競總折氣球、聽原民樂團獻唱

血管狹窄有徵兆嗎？阻塞到什麼程度出現症狀？醫詳解何時該放血管支架

狐狸柴「4個月腫成肥宅」吹氣球暴胖 雙下巴不用擠就一團肉..體重卻沒增加

相關新聞

歌星出身卻演戲走紅　古典現代扮相都美的周筱雲

周筱雲原以歌星之姿出道，卻是幾齣熱門電視連續劇真正提高其知名度。外型清純的周筱雲能在《西施》裡勝任古曲美人，也曾在與宋逸民合演的《金縷衣》扮演聰明伶俐杜秋娘，雖然未能有歌曲代表作，卻常受邀於古裝劇及《掌聲響起》等現代劇參演一角。

菜市場的托兒所！電動搖搖馬勾回憶 眾人笑：還有氣球可以拿

許多人長大後都會懷念兒時的一些人事物，甚至會去尋找這些東西是否還存在著，一名網友日前在一處菜市場看到一輛改裝過的小貨車，上面有12個唐老鴨造型的電動搖搖馬，照片一出讓許多人看了直呼好懷念。

她憶當年「全家擠阿嬤家窩客廳鋪涼蓆」 驚覺：原來家裡很窮

生子育兒需要花費大筆金錢，有網友近日意外發現「小時候家裡很窮」，她回憶當年經歷，家中窮到得回阿嬤家住，還因為房間數不足，他們得在客廳鋪涼蓆，不過她也感嘆，雖然家中經濟不寬裕，但父母仍對他們照顧有加，不用為了吃飯、補習等煩惱，直呼要「盡我所能一點點的回報他們」。

住飯店洗澡時脖子癢⋯轉頭驚見「倒掛女鬼頭」 網友：這間蠻多人遇到

許多人小時候都有到外縣市畢業旅行的經驗，近日有網友分享畢旅時住飯店，在洗澡時感覺脖子癢，沒想到回頭一看就驚見倒吊女鬼，並和祂雙眼對視，文章一出許多網友也立刻猜到事發飯店，引起討論。

蟯蟲測驗沒過被抓去吃藥 一問才知奇葩童拿去黏狗屁股

國小期間會經歷蟯蟲檢測，使用者須將蟯蟲貼片對準肛門口黏貼，才可進行採樣。一名網友回憶小學的經歷，他發現同學被護士找去吃藥，一問之下才知道同學將貼片拿去黏家中寵物狗的屁股。不少網友也分享小時候的奇葩經驗，甚至還有人直接黏了一條排泄物。

台北小巨蛋的前身 記載棒球興衰的地方｜台北市立棒球場

台北市立棒球場於1959年完工，為台灣早期重要的棒球場，交通方便，使用頻率高，是當時全國最忙碌的棒球場，從成棒到職棒，大家都搶著用，中華職棒元年開幕戰也在此舉行，這裡記載了台灣棒球史的軌跡，後來因設備老舊於2000年停用，改建為現今的台北小巨蛋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。