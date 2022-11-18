菜市場的托兒所！電動搖搖馬勾回憶 眾人笑：還有氣球可以拿

許多人長大後都會懷念兒時的一些人事物，甚至會去尋找這些東西是否還存在著，一名網友日前在一處菜市場看到一輛改裝過的小貨車，上面有12個唐老鴨造型的電動搖搖馬，照片一出讓許多人看了直呼好懷念。

這名網友在臉書「高雄美食地圖」PO出一張照片，地點是一處菜市場，旁邊一輛改裝過的小貨車，上面安裝了12個唐老鴨造型的電動搖搖馬，大小剛好可以讓幼童乘坐。原PO相當驚喜地說「天兒呀！小時候的遊樂園呀！有乘坐過的你們現在幾歲啦？」

照片一出，勾起網友們滿滿的回憶，「童年的回憶」、「菜市場的托兒區」、「小時候的流動托兒所」、「滿滿的童年回憶，下來時還依依不捨的跟爸爸媽媽說再一次，再一次就好」、「通常都是去逛夜市的大人托嬰的地方」、「以前媽媽買菜最愛把我們丟包在這裡，可以安心的買菜」、「看到這個就想到阿嬤」。

還有不少人分享經驗，「一次坐到老闆要收攤的時候才回家，那時候沒有限時間，所以可以坐很久」、「我媽都把我放在這裡，然後就去菜市場了」、「一坐上去老闆就會先拿氣球給你」、「還要拿氣球劍跟氣球皇冠」、「還有迷你摩天輪！坐到媽媽買完菜，下來還送個氣球」、「坐過會繞一圈的。一樣可以拿氣球」。