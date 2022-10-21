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紫色包裝黑嘉麗蹦出綠色驚喜 網淚憶：簡直是小時候的幸運日

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO意外獲得一顆綠色的黑嘉麗。圖擷自Dcard
原PO意外獲得一顆綠色的黑嘉麗。圖擷自Dcard

「黑嘉麗」是知名的水果軟糖，有黑梅和綜合水果兩種口味，在各大超商都可以買到。一名網友在網路上發文，表示自己買了一條紫色黑嘉麗，結果卻在裡面意外獲得一顆綠的，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「黑嘉麗有驚喜？！」為題發文，她透露之前聽說黑嘉麗的綠色軟糖已經停產，不過因為自己很喜歡吃黑嘉麗，所以最近去買了一條紫色的解饞。沒想到，原PO在裡面發現一顆綠色的，因此驚訝直呼「我獲得了隱藏版綠色黑嘉麗？應該不是發霉吧，原來綠色的黑嘉麗掉到紫色的黑嘉麗裡了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「那顆黑嘉麗還沒有熟，要等它變紫色才能吃」、「現在黑嘉麗不好吃…吃糖果加砂糖，原本是糖果裹著砂糖」、「好久沒吃黑嘉麗了，記得好像一直漲價」、「黑嘉麗變好貴」、「童年的回憶黑嘉麗，但現在價格嚇死人，小朋友吃得起嗎？」、「記得高中同學有個嘴唇很黑，我都說他的嘴唇是黑嘉麗口味的」。

也有網友提到，「黑嘉麗要吃紫色的才好吃」、「這是白葡萄口味啦」、「我如果買紫色的，然後吃到其他的都會生氣，其他口味都不好吃」、「黑嘉麗我最討厭吃紫色」、「我以為綠色已經沒有了！我小時候吃真的有綠色的，長大後就都找不到了」、「我印象我小時候就會吃到綠色，然後就會跟我朋友說今天是幸運日」。

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