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進包廂不是先點歌！網淚憶好樂迪最頂服務 連分母都不怕吃虧

聯合新聞網／ 綜合報導
KTV是不少人的聚會場地首選。 示意圖／ingimage
KTV是不少人的聚會場地首選。 示意圖／ingimage

不少人都喜歡到KTV唱歌聚會，不僅包廂費用是大家考量的關鍵，相關飲品和熟食也很重要。一名網友在臉書上發文，回憶起過去好樂迪的自助吧服務，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見類似飯店早餐的自助吧台區，乍看之下除了有白飯、炸物、湯品、熟食，還有飲料等，品項算是相當豐富。對此，原PO在貼文中寫道「想念以前的好樂迪，開唱前都要先幹飯一波」。

過去的好樂迪有豐富的自助吧。圖擷自爆廢公社公開版
過去的好樂迪有豐富的自助吧。圖擷自爆廢公社公開版

貼文底下吸引大量回應，不少網友都很懷念，「去好樂迪就是為了吃飯，誰還唱歌啊」、「不會唱歌的就是去狂吃」、「懷念+1」、「大家都進進出出裝吃的跟飲料」、「雞塊跟薯條，還有可樂喝到飽」、「分母就是負責一直吃」、「+1，我也超想念以前的好樂迪」、「想念好樂迪的薯條，當時都是整盤端走」、「雞塊先吃20個」、「以前去KTV的重點就是吃吃喝喝」、「去好樂迪當然是吃到爽，唱歌什麼的都是後面的事」、「玉米濃湯、滷肉飯、薯條，然後烤土司一定烤很久」。

有內行網友表示因為疫情關係，有些分店的自助吧都改成單點方式，沒有像過去一樣可以自行夾取，「現在沒有了，因為疫情關係，換成每個人100元的額度可以點餐，我昨晚才去的」。最後，有曾經在好樂迪工作的網友提到，「以前在好樂迪打工，最喜歡顧自助吧了，總是在廚房偷偷吃東西」、「我以前上班的好樂迪就長這樣，懷念啊」。

聚會 KTV 爆廢公社

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