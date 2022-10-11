中華民國國旗曾登陸月球！科博館開箱「珍貴館藏」 連NASA都不知現況

中華民國國慶日舉國歡慶，國立自然科學博物館也應景地分享一面「去過月球的迷你國旗」，指出這面國旗1969年跟著阿波羅11號登陸月球，再由美國贈送給中華民國，同時來台的，還有當年在月球採集的月岩，讓網友們直呼「大開眼界」。

昨天（10日）是中華民國國慶，科博館粉專特意在國慶日公開珍貴館藏，是一面去過月球的布面迷你國旗，和當時在月球採集的月岩，小編直呼「是不是很酷」，並表示這套館藏原本蒐藏在中研院物理研究所，1994年才輾轉送至科博館。

從照片可清晰看到顏色鮮豔的中華民國國旗靜靜躺在玻璃櫃內，與之相伴的是封存在透明壓克力球內，米粒大小的黑色月岩，據了解，最古老的月岩成分與地函同樣類似橄欖岩，年代一樣是46億年，「這證明月球起源與地球的關聯」。

科博館於國慶日公開珍貴館藏，為一面隨阿波羅11號登月的國旗，以及黑色月岩（圖右）。 圖／翻攝自科博館粉專

國家太空中心NSPO粉專過去也曾介紹這份具有特殊意義的禮物。國家太空中心表示，當年阿波羅11號太空船除了搭載2名太空人和科學儀器外，還有美國以外共135國的國旗，後來當時的美國總統尼克森（Richard Nixon）將這些登月過的旗子和月岩製成紀念品，送給送給美國50個州、美屬領地、聯合國總部及所有會員國，做為「全人類一起上月球」的親善禮物。

我國收到的紀念品臺座下方2塊銘牌，則分別以英文說明「敬獻給中華民國人民，美利堅合眾國總統－－理查．尼克森贈」、「這一面貴國的國旗曾經由阿波羅11號攜帶前往月球再回來，這件月球表面的碎片是由第一次載人登月的組員帶回地球的」。

此外，國家太空中心也表示，這批月岩因是贈送給各國的紀念品，所有權屬於受贈者，不在NASA控管、追蹤的名單內，因此保存狀況都靠受贈者的努力，至今已有好些月岩標本不知去向。

了解這份紀念品的特殊性後，網友大讚「真是大開眼界」、「酷到爆炸」、「鎮館之寶」，也期待能親眼觀賞，可惜科博館小編表示「目前是保存在館內蒐藏庫，平常沒有對外展出」。