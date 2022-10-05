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他驚見阿嬤超愛的萬能白藥膏 眾人淚憶廣告詞：還會表演特技

聯合新聞網／ 綜合報導
不少長輩都很愛這罐藥膏。圖擷自爆廢公社公開版
不少長輩都很愛這罐藥膏。圖擷自爆廢公社公開版

大多數人家中都有自己的常備藥品，像是基本的止痛藥和退燒藥，甚至還會準備幾罐外用藥膏。一名網友在臉書上發文，分享一罐古董級的白藥膏，更直呼這是阿公和阿嬤的神藥，貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，上寬下窄的罐子整體是白色，上面搭配一個金色的蓋子，乍看之下相當有復古感。事實上，這就是傳說中的「白藥膏」，正確名稱為「精漢堂萬寧軟膏」，主要可以用於皮膚症狀，不少長輩都愛用。對此，原PO在貼文中寫到，「剛剛發現這罐，我阿公跟阿嬤，還有你阿公跟阿嬤的神藥，保存期限只有兩年喔！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以前西螺老家才看得到」、「燙傷或燒傷很好用…但現在想想是不是因為冰冰箱的關係，涼涼的」、「一罐500不用，今天兩罐800讓你帶走，經典話術」、「冰在冰箱涼涼的」、「我家冰箱還有欸」、「這個超好用，娘家冰箱裡還有」、「以前賣藥膏的人還會表演特技、燒鐵鍊和脫衣秀，好懷念的70年代」、「家家戶戶冰箱都有一罐」。

另外，也有網友提到這罐藥膏相當萬能，「燙傷神藥」、「這神好用！大面積燙傷超好用」、「萬能膏」、「我媽都說是萬靈丹」、「小時候都用這種藥」、「這罐以前我老媽超愛的，煎魚燙到都擦這罐」。

冰箱 阿嬤 爆廢公社

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