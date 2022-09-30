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越籍移工凌晨3點摸黑對空拜拜 詭異行徑嚇壞廠長：到底在拜誰？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名越南籍移工，每到凌晨3點、4點多，就會從房間出來，坐在門口地上滑手機、抽菸，接著拿1根香在黑暗中對空拜拜，詭異舉動嚇壞廠長。示意圖/ingimage
一名越南籍移工，每到凌晨3點、4點多，就會從房間出來，坐在門口地上滑手機、抽菸，接著拿1根香在黑暗中對空拜拜，詭異舉動嚇壞廠長。示意圖/ingimage

有一名網友分享，工廠約有40多間套房出租給外籍移工，最近透過監視器發現，其中一間租客每到凌晨3點、4點多，就會從房間出來，坐在門口地上滑手機、抽菸，接著拿1根香在黑暗中對空拜拜，詭異舉動令他不解「到底是在拜什麼」。

該名網友在臉書社團「靈異公社」表示，該名越南籍移工是工廠裡的作業員，最近他每晚都會先把走廊上的電燈關掉，等到凌晨3點、4點多，再跑出來拿1根香，拜完就插在房門口的塑膠免洗杯裡。

原po指出，從紅外線監視器畫面中可見，在漆黑一片的走廊上，對方在黑暗中拜拜，但現場沒有任何雕刻、神像，他拜完就把香插在免洗杯裡，且持續這個拜法1到2週了。

直到隔天早上六點，廠長與他進去宿舍看，但未經同意不得進入房內，因此只能在走廊上看，就發現該名員工的鞋櫃上有一個免洗杯，裡面有十幾隻香的紅色香腳，竹子的細細香腳，仍可聞到殘留的點香氣味。由於對方的舉止看似詭異，原po便想詢問民俗宗教專家們，對方到底是在拜什麼？

文章曝光，許多網友們認為要尊重對方的信仰。「其實拜什麽沒那麽重要！換個角度來想的話，每個人都有宗教信仰跟儀式，別往壞的想就好了！」、「在私人出租套房拜是沒有關係的，不會影響到你們工廠，工廠應該會有拜神明，就拜拜請土地公多保佑」、「以前公司也有外勞在宿舍房間拜自己的，不影響其他人和工作，也沒那麼多問題，這樣也是讓外勞有個依託，別想太多。」

也有網友表示，「推測是地主神，類似我們這邊地基主概念，是聽照顧我外婆的外傭說過，因為我外婆家是天主教，不會拜這些，然後看他會在門口角落插香拜，那時候以為他是拜門神，然後他說是地主神，解釋後類似地基主，而且他們鄉下的民俗信仰信奉萬物皆有靈概念，甚至石頭、水井、樹木通通可以拜」、「越南的地主神還兼具財神的形象和地位，所以很多越南人都會拜，而三更半夜拜，據說最靈」。

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