什麼台語只有老一輩講？ 網推爆「這2詞」飄出年代感

近年來本土語言逐漸被重視，台語再次成為話題，一名網友就在臉書貼文詢問「什麼台語，真的只有老一輩會講？」意外掀起討論，其中幾個詞一說出馬上讓人覺得有「年代感」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文，提問「什麼台語，真的只有老一輩會講？」，如同年輕人有愛用的流行語，他相當好奇，哪些台語用詞一聽就知道只有長輩會使用。

許多網友紛紛留言回應，如「講甲一畚箕，做無一湯匙（台羅：kóng kah tsi̍t pùn-ki，tsò bô tsi̍t thng-sî）」意思即為「講了一大堆，做不到一丁點兒」，另外還有「膨肚短命（台羅：phòng-tōo-té-miā）」意思即為凸肚子短命鬼，咒罵人早死的用語，另外還有「了然（台羅：liáu-jiân/liáu-liân）」為枉然、枉費之意。

然而最多網友提及的，為以下兩詞，第一個為「抾捔（台羅：khioh-ka̍k）」，根據《教育部台灣閩南語常用詞辭典》解釋，意思為形容一個人不成器，一輩子都沒有用、沒出息；第二個則是「破格（台羅：phuà-keh）」，根據辭典解釋，意思則為八敗命、掃把星，用來形容人在命理上有缺陷，常帶來霉運將事情搞砸，或是常說負面的言語。和華語中的「破格」意思不同。