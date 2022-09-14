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網回憶「國小電腦課1神物」 感嘆：時代的眼淚！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問「磁片怎麼消失了？」引發大家共鳴。圖／ingimage
一名網友好奇問「磁片怎麼消失了？」引發大家共鳴。圖／ingimage

早期隨身碟、雲端硬碟還沒出現時，許多人會用磁片儲存檔案，尤其是2000年左右，磁片十分普及，日前有位網友就以「3.5磁片怎麼消失了」為題，發問「為何曾經熟悉的東西，全部消失了？」

一名網友發文表示，他回憶起國小到國中時，國中電腦課還要攜帶3.5磁片，繳交電腦課的作業給老師，而且貼紙還要寫上「班級、姓名及學號」，舉凡PPT、Word、Excel、Flash動畫，都可以存入輕薄的磁片。而且學校合作社、書局都可以買到空白磁片，可見普及流行。

但原PO好奇「這熟悉的東西，是什麼時候突然消失了？現在的電腦主機是不是也沒有可以放磁片的地方了？」

文章一出，有人指出關鍵「從隨身碟出現以後，磁片就被取代了」，網友表示「時代的眼淚」、「我家還有啊！都用這來玩仙劍」、「容量太小不合時代，現在連一張照片都存不下」、「大公司存數據好像還是用磁片」、「隨身碟才能快速讀寫」、「隨身碟開機以後，就捨棄讀寫慢、容量小的磁碟了，只剩學校打字課會用到」。

還有網友回顧「磁碟片在早期電腦還是標配，光碟燒錄機就不是標配了，在網路和隨身碟發展起來之前，真是一段科技黑暗時期」、「念大學時考C語言就是用磁片」、「好懷念喔，以前用這個來交作業耶」、「以前國小都帶磁碟片去上課」。

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