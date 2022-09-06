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還有人記得國道收費站？大票網淚喊：小時候都會搶著給回數票

聯合新聞網／ 綜合報導
國道收費站找零車道也收回數票，駕駛人可選擇通過。圖／報系資料照片（2002年記者沈旭凱攝影）
國道收費站找零車道也收回數票，駕駛人可選擇通過。圖／報系資料照片（2002年記者沈旭凱攝影）

隨著時代改變以及科技進步，不僅許多商品推陳出新，同時也有不少設計漸漸走入歷史。日前一名男網友在網路上發文，好奇詢問「現在還有人知道什麼叫國道收費站嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「還有人記得國道收費站嗎？」為題發文，原PO透露自己小時候都很期待經過收費站，而且事先還會買一大疊回數票起來放。不過，後來高速公路改採eTag電子票證，車輛經過時就會自動掃描，所以國道人工收費站也走入歷史。

國道收費站收費員每天面對數千名駕駛人，形形色色人物令他她們倍感壓力。圖／報系資料照片（2000年記者沈旭凱攝影）
國道收費站收費員每天面對數千名駕駛人，形形色色人物令他她們倍感壓力。圖／報系資料照片（2000年記者沈旭凱攝影）

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「車上都要準備好多零錢」、「真的是時代的眼淚」、「莫名奇妙就會很期待經過收費站」、「我還特地把回數票留下來做紀念」、「以前還會拜託父母讓我給回數票」、「小時候看到都會很興奮，還會算已經經過幾個站了，現在體會不到的樂趣」、「小時候感受到收費站會醒來看」、「以前小時候都會搶著交出回數票，好像很得意的樣子」。

另外，也有網友分享過去回憶，「我還記得我小時候拿著一本回數票往前座那邊丟過去，然後就整本掉進冷氣口」、「以前認識的人開車，車窗壞了，每次過收費站都要停車再開門，讓收費員很緊張」、「我小時候還問我爸媽裡面的員工要如何上廁所」、「小時候覺得父親單手給人家東西不禮貌，長大後才理解雙手給票可能車子會開上收費站」。

國道 Dcard 高速公路 eTag

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