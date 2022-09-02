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詭異！主播友人買房半夜聽到老人咳嗽 竟是前屋主忘記做一事

聯合新聞網／ 綜合報導
主播劉芯彤分享友人買房的奇特經驗。 圖擷自劉芯彤臉書
主播劉芯彤分享友人買房的奇特經驗。 圖擷自劉芯彤臉書

買一間房子要考量的條件非常多，價錢、地段、格局、屋齡等等，若是買中古屋就得要再考慮是否為凶宅。女主播劉芯彤在臉書分享朋友買屋遇到的詭異狀況，明明不是凶宅卻出現讓人匪夷所思的情形，事後緊急請高人前去了解情況才得以解決。

劉芯彤說朋友阿信買了一間中古屋，但入住的第一天晚上，他在睡夢中就聽到客廳有腳步聲，來來回回不斷地踱步，阿信起身去查看卻沒發現有什麼異樣，但回到床上躺下後卻又聽到了，一整個晚上讓他睡不好覺，就這樣持續了一個星期。

某天晚上腳步聲又出現了，甚至走到房門口，並且不斷發出聲響，阿信甚至還聽到咳嗽聲，讓他相當害怕，擔心房子不太乾淨，隔天問了房仲，但對方掛保證不是凶宅，要他放心。

只不過這樣的情形越來越嚴重，某天晚上，阿信半夢半醒之間，看到一名手拿拐杖的老爺爺出現在房間裡，接著從他的房間往客廳走出去，就在踏出房門的那一刻，老爺爺還回頭看了阿信一眼。

儘管如此，阿信仍然覺得這些都是幻聽幻覺，直到媽媽從南部上來，當天半夜時急忙跑來敲門詢問「你住了這幾個月，都沒發現屋子怪怪的嗎？有一個老人在屋子裡不斷走來走去」，阿信這才相信這一切不是幻覺，隔天一早媽媽趕緊從鄉下找師父上來。師父一踏進房子，立刻明白狀況，原來是前屋主搬走時沒有請走祖先，以至於祖先以為阿信是入侵者，不斷地現身想嚇走他，還好前屋主的祖先很善良，不然阿信可能會被折磨得更慘。

事後阿信去找了前屋主，果然如師父說的一樣，對方當初搬家時以為帶走神主牌就沒事了，卻忘了燒香跟祖先稟告要搬到別的地方，才讓雲遊四海回家的祖先找不到親人，甚至以為家中被小偷入侵，才會現身嚇人。經過處理後，阿信就再也沒有見過拿著拐杖的老爺爺了。

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