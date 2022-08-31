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出遊前會拜拜嗎？ 他跟女友交往因「這習慣」被嫌好麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人出遊前都會前往廟裡拜拜求心安。 示意圖／ingimage
許多人出遊前都會前往廟裡拜拜求心安。 示意圖／ingimage

台灣許多人受家庭因素影響，從小跟著長輩一起拜拜，因而信奉台灣傳統民間信仰，長大後依舊會時常拜拜用以保平安。有網友在Dcard分享，自家在旅遊前，有到廟裡拜拜的傳統習慣，並詢問網友「大家出遊前會去拜拜嗎？」

原PO表示，自己不是個迷信的人，但我家從小到大的習慣，就是出遊之前一定會去廟裡拜拜，求個平安順利，長大之後也沒有改掉這個習慣，如果要跟朋友或女友出門，一定會先去個廟裡拜一下。

他說明在與女友交往的三個多月裡，由於幾次出遊都有帶女友去廟裡拜拜，卻被嫌很麻煩，因而為了這件事吵了幾次架。他就好奇網友們「出遊前會不會習慣去廟裡求個心安呢？」

出遊前會拜拜求平安的網友均表示會比較心安，「出國或是路線較危險的旅程的話，自己會去拜一下，但忘記拜的話，出發前一晚睡前雙手合十禱告」、「我會去拜拜欸，尤其是要騎車或開車的時候，這樣還是比較心安」、「會去附近的廟拜拜加幫忙保平安險，我就怕出事」、「我如果要騎車的話會去家裡神廳拜一下」、「會，因為體質比較特別一點」。

不會的網友表示，「不會特地拜耶，除非那陣子運不好比較衰才會出遊前拜」、「沒有科學根據」、「不會，出門前睡飽一點比較重要」、「從來沒有拜過，而且很不喜歡別人逼我去廟裡」、「出國才會，國內三天兩夜小旅行不會，覺得太麻煩」。

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