時代的眼淚！7-11熱狗堡蒸氣機消失 網淚憶：還有生菜沙拉吧

隨著時代變化，超商的商品不僅漲價，許多品項也默默消失。日前一名網友在網路上發文，提到蒸熱狗麵包的機器大多都不見了，現在只能用微波加熱的方式，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在Dcard上以「7-11時代的眼淚，回不來的麵包蒸氣機」為題發文，原PO表示某天吃了熱狗堡，不禁想起當年的熱狗堡是用蒸氣機加熱的，而且當時還有雞塊，直呼「都是懷念的滋味，現在想吃到一樣的味道都很難」。

從照片中可以看見，蒸熱狗麵包的機器放在熱狗機下面，整體外觀很像一個保險箱。而機器的右方有簡單的開關，放置麵包的地方是用類似抽屜的設計，麵包就可以放在裡面加熱。對此，原PO也回憶當時，「蒸出來的麵包都好香！」

蒸熱狗麵包的機器大多放在熱狗機下面。 圖擷自 Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我88年有看過，那時候進去7-11都覺得很香」、「那時候一套大亨堡才28元」、「有的還有附贈生菜沙拉吧，可以自己加進去」、「蒸麵包超好吃！好想念」、「真的！蒸的麵包比較好吃」、「蒸箱有看過+1，熱狗麵包真的好好吃」。

另外，也有部分網友表示，「那是什麼東西⋯沒看過」、「那是什麼時候的事情了啊⋯」、「等等這個多久了，沒看過」、「我以為我夠有年紀了，怎麼一堆我沒聽過的」、「這是不是區域性的啊，長這麼老從沒看過欸」、「真的感覺到時代的代溝了」。

最後，也有網友推薦其他消失品項，「還有蒸包子與思樂冰」、「最懷念的還是思樂冰」、「嗚嗚嗚嗚思樂冰，小時候最愛了」、「雞塊真的好吃，小時候能買到都覺得很幸福」、「懷念關東煮，不知道為什麼最近的店家好像都沒看到了」。