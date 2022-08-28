國軍極品「罐頭甜湯」曝光 前輩激推：狠甩其他品牌好幾條街

對於許多台灣男生而言，當兵是令人難以忘懷的回憶，除了辛苦的操課過程，不少軍營中的特殊食物也讓人記憶深刻。一名網友在臉書上發文，分享「國軍八寶粥」罐頭，而貼文曝光後更掀起討論，不少前輩直呼「這超好吃！」

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見桌面上擺著一個罐頭，上方用粗體字大大寫著「國軍八寶粥」，外觀整體顏色是淡紅色，罐子上還有示意圖片，而該產品是由欣欣生技食品公司製造。對此，原PO在貼文中寫道「第一次吃到國軍八寶粥！」

貼文底下吸引大量回應，不少前輩紛紛表示，「這好吃，裡面有整顆栗子」、「這不是國軍，這是國寶⋯好稀有喔」、「這超好吃！當兵吃過兩次」、「這個我有吃過，國軍出品料多味美」、「比市面上的料多實在」、「在外島當零食吃，一罐吃八分飽，每罐都有一顆完整的栗子」、「冬天的時候放在保溫爐裡面吃，超好吃」、「很甜，但是桂圓非常好吃！直接把市面上的八寶粥甩開好幾條街」、「料多實在⋯每次發口糧最期待的就是八寶粥」。

另外，也有網友推薦其他品項，「聽說有一種牛肉罐頭很厲害」、「我比較喜歡以前的土芒果罐頭和黃豆牛肉」、「花生仁湯才猛」、「水果罐也很讚」、「國軍花生湯超好吃」、「海軍還有牛肉罐，真的很好吃」、「國軍那個硬硬的餅乾抹草莓醬也不錯」。