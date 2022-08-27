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鬼門關！他發現「鬼月氣氛淡化了」 網曝關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
昨日鬼門關，不過網友發現，近年來鬼月氣氛變淡。 圖／ingimage
昨日鬼門關，不過網友發現，近年來鬼月氣氛變淡。 圖／ingimage

昨日鬼門關，不少人在農曆七月會進行中元普渡拜拜，祭祀鬼神，不過有網友發現，近年來「鬼月氣氛逐漸淡化」，節目、電影等都少了很多鬼月題材的影片，就像過年沒了年味一樣。對此，許多網友直言，生而為人有很多事情比鬼更可怕，也有網友點出，「疫情讓中元普渡淡化很多」。

一名網友在PTT發文表示，「以前中元普渡、鬼門開之類的話題會在七、八月間不停提起，各類節目都會用這主題做專題，電影院會有大量鬼片上映，電視、電影台也連放一堆鬼片，整天都會聽到相關鬼月禁忌，今年突然發現跟過年沒了年味一樣的狀況，好像鬼月的氣氛也在淡化」。

許多網友都認為，生而為人要遇到很多事情都比鬼更可怕，留言「鬼島每天都很可怕」、「當生活過得生不如死的時候，日常生活就是一部恐怖片了」、「鬼有通膨可怕嗎」、「股市賠錢比鬼可怕幾百倍」、「這三年每天都鬼日子」、「鬼沒事不會害人，但有人沒事就想害人」。

也有不少網友點出跟「疫情」有關係，留言「疫情讓中元普渡淡化很多」、「疫情警戒時候比鬼月更恐怖」、「疫情沒人出門，鬼要嚇誰」、「最近陰間因為疫情的關係，又通貨膨脹」、「疫情死的人更多，鬼月有什麼可怕」、「因為好兄弟也怕疫情，回去要被隔離」、「疫情死太多人都麻木了」。

疫情 鬼月 鬼門關 鬼門開 PTT

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