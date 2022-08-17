快訊

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

雨炸高雄這條路開車宛如「陸上行舟」 網譏：黃河支流

麥當勞20年前菜單曝光 「超強組合」網讚：比甜心卡還威

聯合新聞網／ 綜合報導
網友翻麥當勞20年前菜單，發現現在最夯的「50元銅板輕鬆點」組合餐，在當年更超值。圖擷自《爆廢公社》
網友翻麥當勞20年前菜單，發現現在最夯的「50元銅板輕鬆點」組合餐，在當年更超值。圖擷自《爆廢公社》

麥當勞自民國73年在台灣開設第一間分店，憑藉著行銷策略強、優惠多，始終穩居速食店龍頭地位。有網友挖出民國91年的麥當勞促銷DM，發現現在很夯的「1+1=$50銅板輕鬆點」組合，早在20年前就有了，而且更省，讓許多人直呼「回不去了」。

一位網友在《爆廢公社》貼出一份民國91年的麥當勞「輕鬆省3個50元」促銷 DM，那時候消費者可用50元買到2項主食，再加1項配餐或飲料，內容物比現在最熱門的「50元銅板輕鬆點」更豐富。原PO表示，當時在麥當勞打工，每天人潮永遠滿到門口，雞塊、漢堡從上班包到下班，8個鐘頭工時包好包滿，時薪每小時73元，直嘆「物價再也回不去了」。

貼文勾起眾多網友的回憶，紛紛留言「好便宜」、「超懷念以前的」、「以前還有3個早餐漢堡50」、「當時的口味真的是屌打現在」、「黑胡椒珍牛堡超好吃」、「冰淇淋一支8元」、「薄荷巧克力冰炫風還有奶昔真的超好吃」、「還我奶昔」、「奶昔～回不來了～那時候50元就能配一個套餐了」、「比甜心卡還威」。

還有當時的員工留言回應，「就是這個第一代3個50，害我Rush到翻桌了，客人無時無刻都排到門口！品管檯的滿併、半成品下爆、還來不及做…」、「同梯路過，品管台永遠補不滿、薯條永遠當掉」、「上班包4小包到手抽筋」、「當年這個活動對工讀生來說根本是惡夢」。

麥當勞

延伸閱讀

麥當勞17年前菜單曝光 「隱藏商品」讓他驚呼：好想吃吃看

麥當勞店員進肯德基為這事？ 網笑猜「雞腿用完了請支援」

麥當勞店員教「不塑點餐法」 網看這句超驚訝：十分強而有力

忘做一件事就上飛機 他吃了全世界最貴的麥當勞早餐

相關新聞

麥當勞20年前菜單曝光 「超強組合」網讚：比甜心卡還威

麥當勞自民國73年在台灣開設第一間分店，憑藉著行銷策略強、優惠多，始終穩居速食店龍頭地位。有網友挖出民國91年的麥當勞促銷DM，發現現在很夯的「1+1=$50銅板輕鬆點」組合，早在20年前就有了，而且更省，讓許多人直呼「回不去了」。

1995年試射導彈 引爆兩岸緊張關係

1995年7月，中共首度宣布將在離台極近的公海試射飛彈，警告意味濃重，引起國際關切，正式拉開了台海危機的序幕。

賭年輕人不知！他秀這工具「彈殼做的」 內行人秒懂：恆春特色

近年來吹起一股懷舊、復古風，許多人會分享家中的「老物件」，回憶兒時難忘經歷。有網友就曝光阿公吃零嘴用的「傢俬」，笑稱現在年輕人不懂這東西，更神秘透露底座是用「彈殼」製成，吸引不少人好奇留言，更有內行人秒懂「恒春特色」！

「長官好」！軍校花木蘭學游泳 脫下軍服展現好身材

當年八點檔軍教片紅極一時，1991年中視播出的《長官好》你有印象嗎？

外送風潮從「這時」開始？台灣首間披薩外送原來是這家

外送服務在網路尚不普及的年代，除了透過電話，也能用傳真機購物，如同學生之間流行的郵購，只不過商品換成了熱騰騰的食物，且有距離限制。在1989年，國內提供外送服務的披薩店，只有芝加哥披薩、加州披薩及達美樂三家，達美樂在當時還是僅做外送的披薩店。

看電影前立正唱國歌！ 舊時代的電影院國歌膠片曝光

1990年以前進入電影院過的人一定都對唱國歌印象深刻，電影開播前放映國歌片是當時行之有年的傳統，用意在於提升民眾對於國歌之尊敬，國歌影片裡包括國內建設與風光等等，每隔幾年，中國電影製片廠就會製作新的版本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。