麥當勞20年前菜單曝光 「超強組合」網讚：比甜心卡還威

麥當勞自民國73年在台灣開設第一間分店，憑藉著行銷策略強、優惠多，始終穩居速食店龍頭地位。有網友挖出民國91年的麥當勞促銷DM，發現現在很夯的「1+1=$50銅板輕鬆點」組合，早在20年前就有了，而且更省，讓許多人直呼「回不去了」。

一位網友在《爆廢公社》貼出一份民國91年的麥當勞「輕鬆省3個50元」促銷 DM，那時候消費者可用50元買到2項主食，再加1項配餐或飲料，內容物比現在最熱門的「50元銅板輕鬆點」更豐富。原PO表示，當時在麥當勞打工，每天人潮永遠滿到門口，雞塊、漢堡從上班包到下班，8個鐘頭工時包好包滿，時薪每小時73元，直嘆「物價再也回不去了」。

貼文勾起眾多網友的回憶，紛紛留言「好便宜」、「超懷念以前的」、「以前還有3個早餐漢堡50」、「當時的口味真的是屌打現在」、「黑胡椒珍牛堡超好吃」、「冰淇淋一支8元」、「薄荷巧克力冰炫風還有奶昔真的超好吃」、「還我奶昔」、「奶昔～回不來了～那時候50元就能配一個套餐了」、「比甜心卡還威」。

還有當時的員工留言回應，「就是這個第一代3個50，害我Rush到翻桌了，客人無時無刻都排到門口！品管檯的滿併、半成品下爆、還來不及做…」、「同梯路過，品管台永遠補不滿、薯條永遠當掉」、「上班包4小包到手抽筋」、「當年這個活動對工讀生來說根本是惡夢」。