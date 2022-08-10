普渡「必備傳統餅乾」叫不出名？ 內行人力推：可愛又好吃

農曆七月來臨，不少公司行號都會進行普渡拜拜，不僅會準備三牲四果，供品桌上也時常出現一些傳統餅乾。一名網友在臉書上分享一種零食，不過卻不清楚它的真實名稱，原PO習慣叫它「貓耳朵」，但同事則稱為「豬耳朵」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆廢公社」上分享一種餅乾，從照片中可以看見，餅乾呈現圓形且單面凹凸，顏色則是雙色條紋，乍看之下很像漩渦。對此，原PO在貼文中寫道，「最近因爲中元普渡拜拜，公司多了很多餅乾，我請同事拿貓耳朵過來，他很堅持說是豬耳朵，想知道各位都怎麼叫它呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「豬耳朵！貓耳朵是麵疙瘩」、「大家幾乎都說豬耳朵耶」、「我們都叫豬耳朵」、「小時候都叫很硬的那個餅乾」、「我親戚家就是專門生產這個的工廠，大的叫大耳餅，小的叫小耳餅」、「正確一點應該要叫螺仔餅，像螺殼上面的紋路」、「豬耳朵+1」、「我都說貝殼餅耶」、「小時候叫豬耳朵， 長大有聽過叫貓耳朵或者是傘餅，但我還是習慣叫豬耳朵」。

另外，也有不少網友表示，「還有特大號的豬耳朵，要一塊一塊弄下來吃」、「古早味零食⋯現在看到會怕」、「可是以前買的時候是大的，近幾年才出小的」、「好可愛又好好吃」、「這啃下去牙齒會掉」。