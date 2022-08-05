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農曆7月進超商驚見「貞子」 她PO逼真嚇人照網笑：會叫出來

聯合新聞網／ 綜合報導
中元節將至，不少店家販售拜拜供品。 示意圖／ingimage
中元節將至，不少店家販售拜拜供品。 示意圖／ingimage

農曆七月鬼門開，不少人都在準備中元節普渡拜拜，便利超商也有販售各類供品，許多店家會使用吸睛的方式刺激消費，不過有網友近日到一名超商時被供品擺放的方式嚇壞，只見「普渡拜拜省錢專區」擺放一尊黑髮白衣的「假女鬼」貞子，其他人看了也嚇壞直呼「會尖叫」。

一名網友在論壇Dcard以「超商嚇人」為題發文，並貼出一張照片，只見一間超商的「普渡拜拜省錢專區」擺放一尊黑髮白衣的「假女鬼」貞子，她坦言「只是去便利商店買個東西，看到怪嚇人的」。

超商佈置普渡專區嚇壞網友。圖／取自Dcard
超商佈置普渡專區嚇壞網友。圖／取自Dcard

其他網友紛紛留言「真的很嚇人…半夜會突然嚇到」、「這真的會嚇到，為什麼要放這樣⋯」、「如果是我可能會直接在超商尖叫」、「一定要這樣？」、「我同學去同一間，也一樣被嚇到」、「無聊當有趣，這個月份這麼敏感，店員不要隨便開玩笑好嗎？ 都不怕得罪喔？」

不過也有不少網友認為擺放方式很有創意，留言「好酷」、「這幹嘛啦，笑死」、「好煩哈哈」、「在哪？超酷的，很時事」、「也太酷了吧，好想過去拍照」、「我覺得超棒欸，很應景」。另有網友透露嚇人原因是「超商有佈置比賽」、「是公司活動，店長規定的」。

超商 便利商店 鬼門開 Dcard

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