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鬼門開住飯店 突傳來謎之音「我也看到了，一起玩吧！」

聯合新聞網／ 綜合報導
智能管家突然說「我也看到了，一起玩吧」，讓人毛骨悚然。圖／取自臉書
智能管家突然說「我也看到了，一起玩吧」，讓人毛骨悚然。圖／取自臉書

農曆七月鬼門開，有時出外旅遊可能會遇到特別的經歷。一名網友近日入住飯店，在房內開著電視工作時，智能管家「小美犀」突然說「我也看到了呢？我們一起玩吧！」一看螢幕真的出現這一行字，讓他緊張得立刻查看床下及沙發後面，但都沒有發現什麼東西。

臉書旅遊粉專「布萊N食宿人生」表示，他的朋友在鬼門開當天入住飯店，發生靈異事件。

他入住的飯店有引進智能管家「小美犀」，只要在飯店房間內呼喊「小美犀」，就可下指令，包括設定鬧鐘、開關電燈、調整冷氣溫度等，也可跟iPhone的Siri一樣回應使用者的提問。

當晚凌晨1點後，他在飯店內開著電視工作，突然小美犀講話，說「我也看到了呢？我們一起玩吧！」他嚇得立刻到小美犀前面看一下螢幕，發現真的有小美犀所說的這一行字，他便立刻打開手電筒查看床下及沙發後面，不過都沒發現什麼東西。

隔天起床後，他又補問小美犀「昨天看到什麼？」不過小美犀的回答很尋常，只說看到藍藍的天空等官方設定回應。

其他網友紛紛留言「小美熙也想出去看天空」、「其實不是在床底，是在衣櫥裡」、「哇噻！她還敢拿手機搜尋床底下，太勇敢了，如果是我我會嚇到不敢住………我很俗仔」、「可能是跟siri在玩躲貓貓吧」、「就跟農曆7月開特斯拉一樣，突然覺得冷氣變冷」。

還有網友分享「上個月去花蓮遠雄悅來住宿，跟男友躺在床上滑手機誰都沒說話，小美犀突然放了信樂團的『死了都要愛』，我們兩個人互相對視然後一陣寒意」。

鬼門開 靈異

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