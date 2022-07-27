鬼門提前開？她電鍋蒸香腸打開全消失 網笑：福州伯改賣香腸

後天29日就是農曆七月鬼門開的日子，不少人也會分享自己遇到的靈異事件。近日，有名女網友在使用電鍋蒸香腸時，一打開鍋蓋卻發現香腸全都不翼而飛，讓她當場嚇傻「以為提早遇到鬼」，結果仔細一看，才發現原來是全黏在鍋蓋上，文章曝光後也讓網友們聯想到與「福州伯的幽靈水餃」有異曲同工之妙。

該名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享，他用電鍋蒸香腸，蒸好後打開鍋蓋香腸卻不翼而飛，正當她仔細尋找香腸的下落時，才發現香腸竟全都黏在電鍋蓋子上了，讓她傻眼直呼「我還以為我提早遇到鬼了」。

文章曝光，讓不少網友們笑翻，「七月不是還沒到，是誰偷吃了我的晚餐」、「這是小時候聽便當的恐怖鬼故事一樣，沒想到你遇到了」、「圖片怎麼有聲音：我欸香腸勒」、「都市傳說，消失的水餃 - 香腸版」、「通常都會出現在蒸饅頭（包子）的時候，想不到香腸也學壞了」。

另外，也有不少網友們聯想到麻辣教師GTO的劇情，鬼塚英吉之恐怖的燒賣。但更多人點名的是當年許效舜扮成「福州伯」，講述一系列「幽靈系列故事」，其中最經典的故事「幽靈水餃」。

該篇故事敘述一戶人家靠賣水餃賺錢，但算命師告知不能讓小孩吃自家水餃，然而有天孩子卻偷偷將水餃放進便當盒裡帶去學校吃，蒸好便當後卻發現水餃全黏在便當盒上，且吃到一半就得知爸爸去世的消息，因此讓他很自責，認為是自己打破規定才會害死爸爸，他回家後要求道士開棺讓他見爸爸最後一眼，結果打開後屍體竟黏在棺材板上。