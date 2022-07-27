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童年餐廳見「神秘機器」 網一看超懷念：小時候冰店的回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享在餐廳看到的一台「神秘機器」，上面是圓弧狀，中間則是12星座和投幣孔，最底下則是有星座圖，不少網友瞬間勾起童年回憶。圖／爆廢公社
一名網友分享在餐廳看到的一台「神秘機器」，上面是圓弧狀，中間則是12星座和投幣孔，最底下則是有星座圖，不少網友瞬間勾起童年回憶。圖／爆廢公社

小時候玩過不少玩具，長大後想起來仍相當懷念也留下了不少美好的回憶。一名網友分享在餐廳看到的一台「神秘機器」，上面是圓弧狀，中間則是12星座和投幣孔，最底下則是有星座圖，不少網友瞬間勾起童年回憶，紛紛直呼，「小時候冰店的回憶」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他在餐廳看到一台紫色的神祕機器，並表示，「玩過這個的人應該都當阿公阿嬤了」，這台機器外觀是圓弧狀，裡面有個透明蓋子，蓋子內部有轉盤，中間則是有12個星座的圖標，機身上有對應各個星座的投幣孔，底下則是有一個拉柄可以開啟機關，這台機器是「星座占卜投幣機」。

網友紛紛表示，「冰店必備品」、「泡沫紅茶店必備」、「你才阿公阿嬤，你全家都阿公阿嬤，話說高雄西子灣的貝殼情人複合式餐廳還有這個欸」、「我才28，但是以前真的超愛投這個」、「以前小歇店裡都會有，但有看過的，應該大部份的人都當爸爸或媽媽比較多喔！」、「我上次以為是不用錢的，結果他要投10塊...」、「到現在我還是不知道這個怎麼玩」、「這到底怎麼玩啊？我真的不會玩」、「每次去冰店都會看到，但不會真的投錢進去」、「民國84年時我高中同學他們家以前就有進口過這個（他們家是做進口禮品的）」、「現在還是看得到啦！」、「投10元跑出一張廢紙」、「哇，以前打工的咖啡廳，每張桌子都有一台這個！」、「現在有出這個扭蛋～」。

事實上，這台「星座占卜投幣機」是來自日本，日本咖啡廳每桌都會擺一台，機身上有對應12星座的投幣孔，投入100日元並按下按鈕，就會從洞孔掉出一張籤詩，咖啡店以此來賺點小錢，後來傳到台灣，當時的泡沫紅茶店都能看到，機身和籤詩也全換成中文，只要投10元即可得知當日運勢，現在仍在販售製作的北多摩製作所也還有完整的販售資訊。

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