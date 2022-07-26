湖邊比較陰？他回憶住日月潭靈異體驗：1家5口4人被騷擾

外出旅遊，最怕的就是睡到「別人的地盤」。一名網友分享入住日月潭湖畔旅店的靈異經歷，1家5口有4人遭「騷擾」，令他在事隔多年後仍難以忘懷，直呼再也不敢住在湖邊飯店。

「當天在附近遊船，其實奇摩子就不是很好了」，這名網友在臉書社團「靈異公社」發文，分享12年前的可怕出遊經驗。發文者表示，當年他帶著懷第二胎的太太、2歲的大女兒和父母一起到日月潭玩，由於媽媽一直說「船底下不是很乾淨」，加上老人家總說小孩未滿3歲比較「敏感」，所以一家人約下午4點就前往旅社報到。

沒想到，女兒到了2樓房間門口，卻怎樣都不願意進門，還哭得驚天動地，他只好帶著女兒一路在周圍商家、湖邊閒逛到晚上8點，中間數度帶她回旅社也是一樣的結果。後來終於等到她哭累，洗完澡後躺床就睡著了。

到了深夜11點，換成太太出問題，不明原因頻跑廁所嘔吐，一直吐到1點半，他擔心可能太太快要生了，因此通知另一間房的父母提早退房，要開車趕往長庚醫院。當時櫃檯沒人，他們便把鑰匙放了就走，離開時約半夜2點。

一家人都上車後，爸爸才透露自己根本沒睡，因為只要一睡著，床就開始搖，一直到接到發文者電話時才被翻下床；至於媽媽則是口中唸著阿彌陀佛，等到過了新竹才開口，說她從坐上車到剛剛都被掐著左小腿，「越唸佛號，掐得越重」，他才看到媽媽的小腿上佈滿瘀青指痕。

「我家5人除了我以外，全都被異界朋友騷擾」，發文者說全家人4點多回到家，以過火盆結束這段驚魂之旅。他表示這是自己最可怕的一次住宿體驗，讓他從此不再入住湖邊飯店。

這段經歷讓不少網友感到驚悚，認為「小孩哭鬧不肯進房，就是有問題」，也有人分享類似的經驗，「有次我和老婆去住一間也是日月潭湖畔面街的，我老婆睡醒後肚子痛，早上退房後就開車到醫院急診吊點滴」、「我第一次去時，小孩1歲多，我們母女倆被弄整晚的，整晚都沒睡，小孩被捏到整雙腳都是瘀青。第二次去小孩3歲也是被影響到情緒歇斯底里，從此打死我，我也不想在那過夜」、「我兒子跟你女兒一樣大，差不多也是2歲的時候去日月潭，住湖邊某飯店的時候晚上一直哭，到最後我把放包包的護身符拿出來壓他枕頭底下和放身上才終於能好好睡」。

另有人建議，若被「跟上」不要念法號，「他會以為你可以超度他，更會纏著你」、「下次跟媽媽說，改唸心經，但是不為了驅鬼，是為了安撫祂，還有跟祂分享」。

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