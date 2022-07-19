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喪禮毛巾敢用嗎？獨居女秒拒「怕怕的」 網曝真正意義

聯合新聞網／ 綜合報導
毛巾示意圖。 圖／pixabay
毛巾示意圖。 圖／pixabay

台灣參加喪禮，通常喪家準備的毛巾禮盒做為答禮，感謝前來的親友，但礙於觀點不同，有些人用得毫無心理負擔，有人卻覺得用不下去。近日有民眾遇到「需要毛巾但只剩答禮毛巾」的情形，但她內心總有障礙跨不過去，便想詢問大家對喪禮毛巾的看法，或是使用方法。

原PO在批踢踢女版發文，煩惱最近缺毛巾，但媽媽表示家中只剩下喪禮拿回來的毛巾，雖然摸起來很舒服、質感不錯，但她就是「怕怕的」，加上是自己一個人住，所以更過不去心裡這關，所以直接拒絕了，但她也想知道大家是否都敢用喪禮的毛巾，如果不敢用，還有哪些地方可以派上用場？

對於原PO的困擾，不少人都覺得難以理解，「為什麼不敢，東西本身又沒錯」、「我有好多條還用了10幾年」、「物品本身沒錯啊，還是新的欸」、「正在用，真的比其他的好用」、「我老家都會用，有一大疊」、「從小到大用的幾乎都是葬禮的毛巾耶，印象中家裡沒怎麼買毛巾」。

有網友則寬慰原PO，勸她別自己嚇自己，「那是發給你去穢的，是習俗，不用心裡有鬼」、「原意就是讓參加喪禮的人擦眼淚的，又沒什麼不好意涵，是有啥好不敢用的」、「一個喪禮發出去多少毛巾啊，如果會附在上面不是會累死」、「真的怕就拿去晒晒太陽再用吧」，但也有人表示身邊同事也不敢用喪禮毛巾，多年累積下來塞滿辦公桌的大抽屜。

禮儀公司說明，喪禮毛巾又叫答禮毛巾，是準備讓遠道而來的親友擦汗、擦眼淚用的，此外因毛巾是長的，台語發音上也有「斷根」的意思，即讓不好的事情就到此為止，有些喪家還會另外準備艾草香皂和淨符，讓親友回去可以洗淨用。

他也建議，若還是覺得不放心，可以將毛巾清洗後，拿到外面去曬曬太陽再使用。

葬禮

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