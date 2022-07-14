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20年前搶翻天！這款麥當勞贈品被丟垃圾桶 網嘆「只剩情懷」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在垃圾桶看到一袋20年前麥當勞送的Hello Kitty玩偶。 圖擷自爆廢公社二館
原PO在垃圾桶看到一袋20年前麥當勞送的Hello Kitty玩偶。 圖擷自爆廢公社二館

一提到速食，許多人第一個想到的就是麥當勞，除了餐點多樣又美味，最讓小孩子開心的就是玩具贈品，尤其早期Hello Kitty布偶更是造成一股搶購風潮。一名網友日前看到一袋裝著滿滿的Hello Kitty布偶被丟入垃圾桶，感嘆當初的熱潮如今卻被嫌棄。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片看到，垃圾桶的子母車裡有一袋裝著滿滿的Hello Kitty布偶，數量大約十來隻，各個造型都有，原PO看了感嘆地說「曾經風靡全台造成多人排隊搶購…麥xx產物20年過去了，如今變成垃圾桶裏的一份子」。

貼文引起眾人熱議，「不意外」、「我半夜去排過」、「前陣子不是才有報導有人在收購？」、「整理一下賣還比較賺」、「網路賣上千耶」、「風靡的是排隊文化」、「生命週期已經有20年也夠本了」、「這告訴我們購買前請三思」、「可以網路上問問有沒有人需要，或是小孩喜歡的接收，比較不浪費也還有用處」、「除了情懷，就只淪為垃圾了」。

不少過來人也留言分享，「我家的還是全新包裝沒有拆」、「我只留2個，太空造型，其他的都丟了，放太久都黃了，也無法清洗，放出來又佔空間，沾灰塵」、「這組娃娃真的是回憶，可惜都被丟了」、「我的還在，變女兒玩具」、「家裡的都沒拆塑膠袋～完整保存」、「我家包裝袋都沒拆，棄之可惜，放著又佔空間，懷疑以前怎會買一堆」。

麥當勞在1999年推出麥當勞篇、相識篇、中國篇、新婚篇、夏日篇等5款Kitty和丹尼爾戀人玩偶，只要隨餐再加購69元就可獲得，引爆民眾搶購熱潮，還有人漏夜排隊就為了Hello Kitty，據了解，1999年到2001年共推出三波系列，賣了1200萬隻，數量相當驚人。

麥當勞 Hello Kitty 爆廢公社

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