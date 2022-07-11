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光南27年仍不倒 內行人揭「1最大優勢」：回台灣都會去補貨

聯合新聞網／ 綜合報導
光南大批發的販售品項非常豐富。 記者張裕珍攝影／聯合報系資料照片
光南大批發的販售品項非常豐富。 記者張裕珍攝影／聯合報系資料照片

光南大批發是不少學生族的最愛，不僅品項豐富，價格也相當親民。日前一名網友在網路上發文，詢問大家究竟光南的最大賣點是什麼，而貼文曝光後也掀起討論，有網友直呼「什麼文具都有，又便宜！」

日前一名網友在PTT發文，原PO透露從早期文具、唱片、電腦軟體跟書起家的光南，如今書幾乎沒了，店面充斥各種小家電，「人型監視器依舊健在，不過緊迫逼人的感覺跟以前比好很多了」。

原PO提到店內商品偶爾會出現破盤價格，甚至能發現比蝦皮的還便宜，但光南近年卻不斷傳出倒閉消息，讓他好奇詢問大家「你各位覺得光南的賣點是什麼呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛點名「文具類」是一大重點，「什麼文具都有，又便宜」、「便宜品項多」、「文具啊」、「跟學生妹擠在一起挑原子筆」、「原子筆那區才是本體」、「文具類很齊全，回台灣都會去補貨文具」、「會進一些日本當地販售的鋼珠筆」、「筆類真的品項豐富，還有一堆獨立設置的櫃位」。

另外，不少網友認為品項相當豐富，「品項來說光南還是比較齊全」、「東西多，找什麼都有」、「有些東西真的很便宜啊」、「其實蠻好逛的，買文具及3C小配件的地方」、「以整體的齊全度而言真的算優了，基本的文具用品都能買到」。

最後，也有網友分享能在光南買到的特殊商品，「有賣幾千元的卡西歐計算機」、「買便宜滑鼠和耳機」、「以前還會去買國產遊戲」、「卡帶跟CD」、「去光南買手錶真的耐用，當兵怎麼摧殘都不會壞」、「小零食和保養品有時比較便宜」。

PTT 原子筆

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