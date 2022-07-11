柯南臉型突變、毛利小五郎禿頭？ 名偵探柯南臉新畫風引老粉吐槽
日本人氣動畫「名偵探柯南」自電視開播26年以來，累積大批忠實粉絲，不過近日在日本播出的最新集數中，主角們的畫風大改引發粉絲熱議，包括柯南圓圓的臉變尖，毛利小五郎的髮際線變高等，令許多粉絲調侃「柯南畫風變得很危險」。
「名偵探柯南」於9日推出最新一集，全新的片頭曲和片尾曲廣受好評，片頭曲不僅邀來曾演唱「中華一番」的女歌手大黑摩季助陣，還回顧了工藤新一身體變小的情節。相較於主題曲的成功，動畫畫風反倒令粉絲大失所望，不僅主角們的樣貌突變，背景細節的處理也經常前後不一，一名網友就在推特貼出新畫風，結果吸引2.8萬人按讚、高達5千多則轉發。
網友們評價，「最近著名動漫的繪畫有時很糟糕，和柯南一樣，海賊王有時也會有一個胖胖的索隆」、「這和目前為止的柯南完全不同」、「發生了什麼事www」、「不知道是不是因為把OP質量提高太多了……？」、「有些人根本不理解這種不適......每週都期待的粉絲才懂」。
一些網友還接著指出更多畫崩的地方，「高木偵探的領帶突然鬆了，我很驚訝」、「對比第二幕的背景，整棟樓都消失了哈哈」、「高木刑警一瞬間像光彥」、「如果不是累到不行，不會犯這樣的錯誤」。
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