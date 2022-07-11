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驚見「阿公級電視機」將被垃圾車載走 網高喊：這可是絕版品

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在路邊看到阿公級電視機。 圖擷自爆廢公社
原PO在路邊看到阿公級電視機。 圖擷自爆廢公社

隨著時代不斷演進，許多東西也因為科技進步而被迫淘汰，許多復古家電雖然無法使用，但也是不少人的回憶。一名網友在網路上發文，透露在路邊看到阿公級的電視機準備被垃圾車載走，貼文曝光後也掀起討論，甚至有人直呼「那個櫃子極可能是台灣檜木，這東西可是絕版品」。

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，原PO表示在路邊看到阿公級的電視機準備被垃圾車載走，令他直呼「小時候的回憶，好可惜！」從照片中可以看見，電視機不僅具有復古感，四周的木頭櫃子還很有質感，中間的電視機上頭有很多按鈕，和現代的新型電視有很大的差異，十分有年代的味道。

此外，原PO透露自己並非不想撿回家，而是不知道能放在哪邊，他也提到「我也沒有這種門路可以賣，放在路邊應該是要丟棄的，因為不是我的東西我也不敢亂動」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好懷念喔，小時候在爺爺家真的是看這種電視」、「滿滿的回憶」、「跟小時候我家的一樣」、「這古董級了！我阿嬤以前有轉發條時鐘」、「我家有一台，從我出生到現在還留著」、「這個是我看過最頂級的古董電視機」。

另外，也有不少網友激動表示，「別丟，這很值錢啊」、「這很值錢，快載回家」、「撿回來很值錢」、「趕快撿回家，這東西不是垃圾，是可以賣錢的」、「其實你整理好然後上網路賣，一定有人收藏」、「在路邊看到錢不撿的概念」、「要是我會撿，有收藏價值」、「我看到這種馬上想辦法撿回家」、「不識貨！那個櫃子極可能是台灣檜木的，這東西可是絕版品」。

爆廢公社

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