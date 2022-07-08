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台北人搬到台南1個月 他直呼只怕「這件事」掀同感

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO從台北搬到台南一個多月了。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO從台北搬到台南一個多月了。 示意圖／聯合報系資料照片

台灣的每個縣市都有不同的生活步調和人文風情，一名網友日前在網路上發文，透露自己從台北搬到台南已經一個多月，直呼「在這期間總是遇到令我感到震驚的事」。除此之外，原PO也揭開台南的唯一缺點，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在Dcard上以「搬到台南後令人震驚的事」為題發文，原PO透露自己是個台北人，目前搬來台南一個多月，直呼「在這期間總是遇到令我感到震驚的事！」原PO表示台南的老闆總是會給你「擅自加料」，例如他點了一份20元的豆芽菜，送上來的竟然是滿滿一大袋，「我看到料理過程整個傻眼，是用整個水勺在裝的」，老闆和他說因為快收攤了，所以多給一點。

原PO被豆芽菜的量嚇到。 圖／翻攝自Dcard
原PO被豆芽菜的量嚇到。 圖／翻攝自Dcard

除此之外，原PO提到台南的圓環特別多，「還在適應某些時刻紅燈可以右轉，然後斑馬線也不是畫的很齊全，車流量大的時候真的不知道怎麼過馬路」。不過，原PO分享曾經遇到很多有人情味的婆婆，提醒他「現在這樣就可以過馬路了」。

因為還尚未熟悉，原PO表示在台南很容易迷路，但卻常常遇到熱情的人幫忙指路，讓他直呼「在這邊很容易遇到熱心又熱忱的人，大家容易真心對待你，不會計較太多，人與人之間的距離比起台北更親近了！」在貼文的最後，原PO認為搬來台南的唯一缺點，就是不小心就容易吃很多。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「歡迎來當一個幸福的台南人」、「看到豆芽菜超好笑，但好溫暖」、「台南超棒的」、「真的愛台南！很有人情味，食物很甜但離開時很想念」、「真的是一個很棒的城市，是我最喜歡的地方」。

另外，也有不少網友表示，「我離開台南2年了，獨自去北部討生活，一切都好不習慣，我好想念台南，另外我瘦了10公斤」、「台南真的是一個很棒的地方，大學租屋時樓下的阿嬤把我當成孫子照顧，國考時常常送水果跟美食，真的很謝謝台南」、「超級同感，離開台南工作一年，體重也是下降」。

Dcard 豆芽菜 台南

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