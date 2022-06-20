迎新必跳「第一支舞」？ 眾人羞恥回憶被掀起：很困擾

大學迎新時為了快速聯繫新生們之間的情誼，辦活動的學長姐們就會帶領著學弟妹跳舞，其中「第一支舞」雖已流傳多年，但直至今日也有不少人會跳，一名網友就好奇，現在的大一新生還會不會跳？

原PO在Dcard以「現在大一新生還跳第一支舞嗎？」為題分享，她最近看了台劇「村裡來了個暴走女外科」，劇中的白院長跳著第一支舞，升起一股懷舊感。

網友紛紛留言，「超喜歡跳這個的，因為可以牽到帥哥學長的手」、「康輔社好像都還是會跳」、「好懷念辦營火晚會的時候」、「高中康輔真的會學，那歌真超有年代感」、「童軍也會跳，好懷念」、「我們宿營有欸」、「跳過，和當時牽手的男生在一起了」、「之前在營隊跳的舞伴變成現任了」、「這大概是我這生唯一和女生牽手的機會了」。

不過也有許多人表示，第一支舞並非如此美好，「我大一也有跳這個，尬爆」、「還記得當年那個勸退式迎新，學長姐沒給我們時間練習就要我們所有人尷尬上場。聽到『晚上會跳第一支舞喔』的時候，我一直在想『所以會有幾支舞要跳？』」、「儘管有些人有不錯的回憶，但不是每個人都喜歡第一支舞」、「不想牽異性的手，我覺得這類的活動還是尊重同學吧，宿營很多爭議都是來自群體壓力，第一支舞也很多人覺得困擾」。