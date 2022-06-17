他貼出32年前小學學雜費收據 金額不到700元嘆「回不去了」

你知道現在孩子的學雜費是多少嗎？一名網友在臉書PO出一張民國79學年度的小學學雜費收據，上面註明學生活動費、教科書成本費、午餐費、保險等各項費用，全部加起來不到700元，讓他大嘆「回不去了」。

從原PO在「爆廢公社」分享的照片看到，這張當時桃園縣某國小的學雜費收據，上面記載學生活動費120元，各科教科書成本費從15元到40元不等，還有營養午餐費及燃料費220元、保險費98元、寄生蟲防治費和尿液檢查費各24元、兒童讀物費7元，總計費用679元，讓原PO直呼「回不去的，不只是過去」。

不過有網友不以為然地說，「沒有什麼回不去的，民國79年的679元其實也不是很少的一個數字」、「以前的錢比較大吧，如果換算下來也沒有什麼回不回得去的問題」、「想辦法賺更多，別常常看過去，沒有一個國家消費不變的」、「到現在還在看以前的東西能幹嘛，勉懷過去的物價？還是生活上的苦？」、「30年前的錢比較大啊，哪有人這樣比較的啊？」

也有人感嘆，「現在差不多多兩個0啊」、「我孩子現在唸小學，學費1000、午餐一餐50（一學期上課日是100天）、制服3000，這張表扣掉午餐是450元，都漲在吃飯」、「朋友小一兒子上學期的學費單，回到79年可以念三學期」、「現在是10倍」、「現在跟民國79年比，整體來說薪水2倍、物價5倍、房價20倍」。