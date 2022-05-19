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懷念卻再也吃不到的東西？ 網推「這一類」意外藏洋蔥
人的一生中總有幾道令人印象深刻的料理，但不一定能一直吃到，最終只存在回憶裡。日前有粉絲專頁請大家「說一個很懷念，但再也吃不到的東西」。貼文一出，許多網友點名各種曾經販售的商品，但有一類食物引起廣泛共鳴。
爆料公社請眾人分享令人懷念，卻再也吃不到的東西，意外吸引眾多網友熱烈回應，短短幾小時留言就已破千則，其中不少人的答案藏有洋蔥。
網友紛紛回想起那道記憶中的美味，「浪味杯麵」、「台富夾心餅乾」、「統一 龍捲條，20多年前的美味」、「7-11的思樂冰」、「好懷念金手指冰」、「麥當勞的奶昔，肯德基的比司吉配草莓醬」、「007口香糖咖啡口味」、「歐斯麥巧克力夾心餅乾」。
但更多人認為是已逝親人的手作料理，「阿嬤做的綠豆冰棒」、「爸爸做的家常菜」、「已故媽媽做的任何料理」、「阿嬤煮的所有菜色，阿嬤我好想您」、「爸爸做的麵疙瘩，已經吃不到爸爸親手煮的了」、「阿嬤，我學會很多家常菜 但是祢的番茄炒蛋我這輩子也做不出來，我真的好想好想祢」、「媽媽煮的飯菜，以前不懂珍惜，媽媽離開後才發現媽媽的愛真的很珍貴」。
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