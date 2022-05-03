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特殊信紙、密碼鎖筆記本⋯ 網憶當年兒時流行「00前少男少女才懂」

聯合新聞網 / 綜合報導
泛黃的信紙、特殊折信痕跡，老一輩的情書，透露出當時純樸的民風。報系資料照。
泛黃的信紙、特殊折信痕跡，老一輩的情書，透露出當時純樸的民風。報系資料照。

日前有網友分享智慧型手機尚未普及時，國中小流行的遊戲或物品，「現在回想起來都是滿滿的懷念」，貼文引起許多人共鳴，進而提到其他同樣令人的經驗。

原PO在Dcard發文，細屬他國中小時期的流行事物，包含折成特殊形狀的信紙、「輪流翻筆芯盒，看誰的筆芯盒先水平蓋在對方上方」的遊戲、漂浮姓名印章、自己編的彩色橡皮筋手鍊、使用B612自拍的貓咪特效並抿嘴或嘟嘴、彩色筆芯、胸前口袋插扁梳隨時整理頭髮、Facebook「戳一下」功能等等。

原PO接續舉例，表示還有電話卡、遊戲開心農場及摩爾莊園、密碼鎖筆記本、束口包包、斜馬尾、側壓自動筆等等，「超級多好懷念的東西」，他也認為現在的國中小學生應該都以手機為主，或許這些事物不復存在了。

星座印章受到年輕人歡迎。報系資料照。
星座印章受到年輕人歡迎。報系資料照。

懷舊的貼文引起熱議，「B612還太晚，一開始應該是相機360，各種現在回頭看覺得蠻黑歷史的濾鏡」、「FB的遊戲除了開心水族箱跟開心農場，開心寶貝也超可愛的！電腦課的下課一定要跟同學互尬一下battle」、「梳子甚至到高中都會放一把在口袋，在廁所就會習慣性梳一下瀏海」、「這絕對是00前的少男少女們才懂的東西哈哈嗚嗚嗚」。

也有許多人分享其他他們學生時期的流行，「國小喜歡拿尺去鋸桌子或是桌墊、用廢紙折甩砲，下課時一直甩、踩爆鋁箔包、玩遊戲王卡、玩鬥拼（神奇寶貝）、有電腦課時都在玩忍2」、「史萊姆好玩遊戲區」、「還有那個東南西北摺紙的那個」、「還有zr、tr」。

Dcard

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