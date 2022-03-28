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台灣古老速食店No.1不是麥當勞？ 老饕大推這家：小時最愛

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享他非常懷念的一家速食店「溫蒂漢堡」，裡面有賣義大利麵、炸雞與薯條等，但目前已退出台灣市場。圖擷自PTT
一名網友分享他非常懷念的一家速食店「溫蒂漢堡」，裡面有賣義大利麵、炸雞與薯條等，但目前已退出台灣市場。圖擷自PTT

台灣隨處可見速食店，生意也都很穩定，一名網友最近就分享他非常懷念的一家速食店，裡面有賣義大利麵、炸雞與薯條等，最特別的是烤馬鈴薯，「吃到有種懷念的感覺」。

原PO在PTT發文分享，他前幾年去印尼出差，意外在百貨公司裡面發現一家在台灣消失已久的速食店「溫蒂漢堡」，他小時候家裡住台北民生社區，圓環附近有一家溫蒂，裡面有賣義大利麵之類的餐點，不過印尼溫蒂的炸雞很好吃，「最想念溫蒂的就是這個，超多種口味的烤馬鈴薯，吃到有種懷念的感覺」。

網友紛紛留言，「小時候幾乎每週都會去天母的溫蒂吃烤起司馬鈴薯，超懷念」、「這是我小時候吃的第一間速食店」、「以前也好喜歡溫蒂，後來出國看到都一定要進去吃」、「Wendy辣雞塊有夠讚，牛肉堡都算多汁的」、「小時候好喜歡吃溫蒂的肉醬義大利麵」、「在美國最愛溫蒂！漢堡薯條都好吃，紅茶很香、霜淇淋也超讚！」、「以前在八德延吉街口也有一間，超懷念」、「小時候也常在民生社區圓環吃溫蒂的燒烤牛肉堡跟馬鈴薯」、「溫蒂有可能重新回台灣市場嗎？」。

也有網友表示，「出國吃過，也沒什麼太特別…就是一種太久沒吃想吃而已」、「去日本吃覺得很普通，最美的是回憶」、「有時候記億可能是假的，尤其很久以前的，以前的麥當勞也好吃阿」。

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