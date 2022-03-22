靈媒勸她「改住台灣別去大陸」 神準預言疫情大爆發

一名美國女生Amelia表示當初原本想搬去中國大陸，但靈媒卻告訴她應該來台灣，沒想到幾個月過後大陸爆發新冠肺炎疫情，她便改來台灣，讓她驚呼「我不敢講我是不是命中注定要來台灣，但我不敢想像，如果我沒來，我的人生會變怎樣」。

Amelia接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問時，表示她來自來美國印地安納州南部，主修新聞寫作，大學畢業後曾到西班牙教了兩年英文，但她其實一直都想搬去亞洲，「我也有幾個朋友住過台灣，他們跟我講過他們很喜歡台灣，在我做過一些功課之後，我就決定要搬去台灣」。

然而，過了一段時間後，Amelia表示想改去大陸，便開始跟一些大陸的學校面試。Amelia透露，自己喜歡去算命，儘管不是超級迷信，但某種程度上算很好奇，於是在2019年的秋天，前去拜訪一名叫做Beth的靈媒，「我朋友曾經給她算過說她很準，所以我很有興趣」。

Amelia說，很神奇的是，Beth見到她的當下就問她，最近是不是打算換工作，然後要做什麼重大的改變，讓Amelia好驚訝，因為兩人從沒見過面，對方根本不可能知道任何關於她的事情，「我跟她說我想搬去大陸，過了幾分鐘後她突然不講話，眼神環顧四周，像是她在聽誰說話」。

Beth接著對她說，「我一直聽到一些聲音，這些聲音講妳應該要去台灣」，她當下感到很奇怪，但直到最終結束離開時，她仍打算去大陸，不料幾個月後全球都知道發生什麼事了（指疫情），因此不能去中國，但台灣還可以，不過疫情時期要拿到簽證也不是非常容易，她表示會永遠感謝當時幫忙申請工作簽證的台灣公司。

「這的確是一個改變人生的經驗！」Amelia指出，在台灣遇到很多很棒的人，吃了許多美食，見證很多美景，「我不敢講我是不是命中注定要來台灣，但我不敢想像，如果我沒來，我的人生會變怎樣」。