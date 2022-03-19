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你選紅豆還是奶油？網友最愛車輪餅口味排行出爐！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
你選紅豆還是奶油？網友最愛車輪餅口味排行出爐！ 圖片來源/unsplash
你選紅豆還是奶油？網友最愛車輪餅口味排行出爐！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月「車輪餅」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前五大車輪餅甜鹹口味網路聲量排行。

車輪餅堪稱國民銅板美食，常見於街頭小攤與夜市，不但好吃又便宜，同時也是許多人從小吃到大的美好回憶。而近年來店家不斷研發新口味，創意的餡料搭配不但打破傳統，也讓車輪餅的人氣持續攀升，以下這些網友們最推薦的車輪餅口味你都吃過了嗎？

甜、鹹口味各有擁護者 這些配料放到車輪餅裡竟有意外驚喜？

車輪餅口味包羅萬象，不管是甜或鹹的口味也都各有所好，而觀察網友們熱議的車輪餅口味當中，甜味以「紅豆」、「奶油」、「芋頭」等經典口味穩坐聲量寶座，其中「紅豆」作為車輪餅的「元老級口味」擁有眾多粉絲，不少網友留言「覺得吃來吃去還是紅豆的好吃」、「最經典還是紅豆」等。

網友熱議10大車輪餅口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議10大車輪餅口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

位於聲量第二名的「奶油」口味則常被拿來與紅豆比較，有網友留言「奶油真理！如果只有一個能活，那就選奶油口味吧！」、「紅豆吃起來乾乾的，還是奶油好吃」等，引發奶油與紅豆兩派口味的支持者熱烈討論；此外也有不少網友喜歡「麻糬」所帶來的軟Q口感，表示除了單吃，加到不同口味當中也非常加分，稱讚「熱的麻糬融化了吃起來根本神」。

而在鹹食的車輪餅口味當中，以「起司」最受網友喜愛，不少網友喜歡把起司與其他配料搭配在一起，如「火腿起司蛋」、「玉米起司」、「培根起司薯泥」等，紛紛留言表示「吃過回不去」、「滿滿起司讓人難以抵擋」；此外「蘿蔔絲」與「菜脯」等鹹口味曾被網友票選為「最母湯的車輪餅內餡」，引來一眾網友在討論區中為其平反，表示兩款口味其實比起「甜膩」的車輪餅更好吃，留言「我從小到大首選都是菜脯或蘿蔔絲欸」、「菜脯第一名好嗎！」、「不是菜脯我可是不吃的呦」等，口味風評十分兩極。

看完網友們的討論，是不是很想馬上來一份熱騰騰的車輪餅呢？不妨參考網友們推薦的口味，在回家路上給自己買一份美味的銅板點心吧！

觀看原文→https://bit.ly/3MY6lsE

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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